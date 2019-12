Cupra pronta a lanciare la León Competición TCR nel 2020

Cupra non lascia e... raddoppia! O meglio, si rinnova, visto che dal prossimo anno in pista ci sarà anche la seconda generazione della Cupra TCR, annunciata dalla Casa spagnola come León Competición.

Nonostante gli altri due marchi del Gruppo Volkswagen - Audi e Volkswagen - abbiano scelto di interrompere il supporto alle proprie RS 3 LMS TCR e Golf GTI TCR, i cugini di Cupra andranno invece avanti, confermando il proprio impegno nella categoria turismo e, a questo punto, anche la presenza nel FIA WTCR.

La nuova León Competición sarà basata sul modello Cupra León stradale che verrà lanciato sul mercato nel 2020, prendendo finalmente il posto dell'ormai superata Cupra TCR, che era poi il rinnovamento di quella SEAT León che debuttò appunto nel TCR International Series con cambio DSG, poi aggiornato a sequenziale, e che ormai rischiava di restare troppo indietro con l'arrivo dei nuovi marchi e modelli.

Cupra è il terzo marchio a lanciare una nuova TCR dopo la sua prima auto della serie: Honda ha infatti all'attivo due Civic Type R (FK2 ed FK8), mentre Hyundai schiera la i30 N e la Veloster N.

Attualmente è stata pubblicata una sola immagine presa dal posteriore dove si può notare un nuovo disegno del fanale e del passaruota, ma dall'azienda diretta da Jaime Puig confermano che tutta la scocca e la carrozzeria sono state riviste, in modo da garantire una efficienza aerodinamica superiore e una miglior distribuzione dei pesi.

Le geometrie ora hanno componenti più leggere in entrambi gli assali, la trasmissione garantisce cambiate più veloci per il motore che come sempre è il 2 litri turbo TFSI da 340CV (250kW) ad alte prestazioni, gestito dall'elettronica Cupra Racing personalizzabile. Il tutto ovviamente secondo gli standard imposti dalla FIA.

Per la prima volta da quando è stata lanciata la categoria turismo ideata da Marcello Lotti, Cupra Racing ha aperto le ordinazioni via internet con un pre-booking nel quale si può compilare un modulo di richiesta e, una volta ricevuta l'approvazione dal quartier generale, si verserà un acconto di 30.000€ per assicurarsi una delle prime 10 vetture del lotto iniziale.

"Cupra è sempre stata pioniera nel mondo del motorsport - ha dichiarato Puig - Siamo stati i primi a sviluppare la prima TCR e con questa novità vogliamo mostrare le nostre intenzioni di ridefinire il mondo delle corse e fare un salto in avanti nelle strategie aziendali con il commercio online".

CUPRA León Competición TCR 2020 - Specifiche Tecniche

MOTORE

2.0 TFSI Turbo ad iniezione diretta da 340 CV (250 kW)

Potenza massima: 6.800RPM, 410 Nm a 2000-5000RPM

Elettronica: Marelli Motorsport SRG 141

Benzina: RON min.98 / RON max. 102

Scarico: tubo dritto catalizzato omologato FIA

Pompa dell'acqua: meccanica

Impianto di raffreddamento: con scambiatore aria-olio gestito elettronicamente

TRASMISSIONE

Trazione: anteriore

Cambio: Hewland sequenziale a 6 marce da corsa con attuatore pneumatico

Frizione: doppio disco

Differenziale: meccanico LSD regolabile

MECCANICHE

Sospensione anteriore: McPherson con altezze, camber e puntoni regolabili con barra antirollio

Sospensione posteriore: Multilink con altezze, camber e puntoni regolabili con barra antirollio

Sterzo: servosterzo elettronico regolabile

Cerchi: 10x18

Dischi: ALCON anteriori ventilati (Ø378mm), in alluminio monoblocco con 6 pistoncini per pinza, posteriori (Ø 272 mm) con 2 pistoncini

Freno a mano: idraulico con blocco meccanico per l'asse posteriore

Bilanciamento frenata: meccanica

Gomme: 260/660-R18