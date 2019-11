Clamoroso: Volkswagen chiude il programma Golf TCR a fine 2019!

Un colpo di scena piuttosto importante per il mondo delle corse turismo arriva dall'annuncio di Volkswagen Motorsport, che ha deciso di fermare a fine anno la produzione della sua Golf GTI TCR.

Da mesi si parlava infatti del modello che avrebbe seguito l'attuale vettura di Wolfsburg, debuttante nel 2016 nelle mani del Campione TCR International Stefano Comini, per poi proseguire la sua avventura con gli aggiornamenti che l'hanno portata oggi al WTCR con il team Sébastien Loeb Racing, godendo del supporto del team ufficiale.

Le strategie legate al futuro delle corse elettriche hanno invece decretato una marcia indietro, con concentrazione sull'ormai sviluppato prototipo ID.R e l'abbandono di altri progetti legati alle corse in pista.

"Il programma clienti sarà legato all'elettrico, in differenti discipline, piattaforme e con auto di vario tipo che verranno valutati ed esaminati strada facendo - si legge nella nota ufficiale di Volkswagen Motorsport - In parallelo a tutto ciò, la produzione della Golf GTI TCR terminerà con l'anno 2019 e non ci saranno modelli a succederle basate su quello nuovo di serie. Il servizio clienti e i ricambi verranno comunque garantiti a lungo termine".

Questo è un serio campanello d'allarme per quanto riguarda anche il FIA WTCR, dato che il quartetto di piloti ufficiali - Rob Huff, Mehdi Bennani, Benjamin Leuchter e Johan Kristoffersson - ora dovrà capire se trovare un'altra sistemazione per la prossima stagione, oppure andare avanti con la "vecchia" Golf (sempre che alla Sébastien Loeb Racing siano d'accordo), ma senza aiuti dalla Casa madre.

C'è da dire che oltretutto l'omologazione triennale del modello GTI TCR andava proprio a scadere a fine 2019, ma che da tempo erano stati avviati dei test con la Golf TCR seguente, che quindi non vedrà mai la pista ufficialmente a questo punto.

Nel Gruppo Volkswagen si sta inoltre decidendo cosa fare con le altre vetture, dato che la Audi RS 3 LMS non sembra avere ulteriori novità in arrivo, mentre per quanto riguarda la Cupra TCR - di gran lunga la macchina più anziana della categoria - dovrebbe invece proseguire con un modello successivo al quale la Casa spagnola sta già lavorando.

Infine si può anche porre un ragionamento: con l'ETCR in arrivo, non è detto che Volkswagen non sia presente, dato che nelle varie prove del motore per la ID.R, nell'agosto del 2018 era già stata fatta girare una Golf elettrica. Vedremo cosa ci riserverà il 2020...