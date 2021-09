Audi Sport apre le vendite per la nuova RS 3 LMS TCR

Audi Sport ha finalmente messo in vendita per tutti i clienti che la vorranno acquistare la RS 3 LMS TCR di seconda generazione.

Ad inizio anno la Casa dei Quattro Anelli ha presentato la sua nuova macchina per le corse turismo, che segue il precedente modello uscito nel 2017.

Nei primi mesi dell'anno ad Ingolstadt hanno lavorato alacremente sullo sviluppo del mezzo che poi il Comtoyou Team Audi Sport ha portato all'esordio nel FIA WTCR, ottenendo i primi successi con il pilota ufficiale e collaudatore, Frédéric Vervisch, e il giovane Gilles Magnus.

Nella massima serie turismo l'Audi si era presentata con una livrea mimetica, in attesa che il modello stradale di riferimento fosse ufficialmente lanciato sul mercato del prodotto di serie.

Ora la RS 3 è pronta a tutti gli effetti e due settimane fa, all'Hungaroring, anche le TCR della Comtoyou si sono presentate con la colorazione definitiva.

Il reparto Customer Racing di Audi Sport è quindi pronto a soddisfare le richieste dei clienti che vorranno comprare la nuova vettura tedesca, disponibile ad un prezzo di 137.000€ (+ I.V.A.) e con consegne previste da ottobre.

“Questo lancio sul mercato è stato a lungo atteso da molti clienti - ha detto Chris Reinke, responsabile di Audi Sport Customer Racing - I nostri clienti hanno ottenuto più di 300 vittorie in gara e 55 titoli con la prima generazione di Audi RS 3 LMS fino ad oggi".

"In questo periodo abbiamo ricevuto informazioni e consigli preziosi; la nostra nuova auto è la somma di questi e della creatività dei nostri ingegneri".

La nuova RS 3 LMS verrà consegnata nel colore "grigio Daytona" con il caratteristico schema Audi Sport.

L'abitacolo è stato progettato per essere ancora più ergonomico, con il classico pannello di controllo al volante (aperto sul lato superiore) e una tastiera a destra del sedile. In termini di sicurezza c'è il sedile Protection con fissaggio delle cinture a sei punti, una apertura sul tetto per facilitare l'uscita e la pedaliera regolabile per diverse misure.

Semplificata anche la messa a punto della macchina, con motore e componenti garantiti per una lunga vita, e l'assistenza per la fornitura di ricambi tramite Audi Sport customer racing in Europa e i partner internazionali.

In più, si possono ordinare come optional un kit per le gare endurance che comprende il cablaggio preassemblato per la fanaliera, un sistema frenante antibloccaggio da corsa e un dispositivo per il rifornimento esterno, finestrini anteriori e posteriori in policarbonato e reti di sicurezza triangolari da sistemare al fianco dei sedili.

Audi RS 3 LMS TCR 1 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 2 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 3 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 4 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 5 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 6 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 7 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 8 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 9 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 10 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 11 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 12 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 13 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 14 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 15 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 16 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 17 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 18 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 19 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 20 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 21 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 22 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 23 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 24 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 25 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 26 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 27 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 28 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 29 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 30 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 31 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 32 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 33 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 34 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 35 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 36 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 37 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 38 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 39 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 40 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 41 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 42 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 43 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 44 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 45 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 46 / 47 Foto di: Audi Sport Audi RS 3 LMS TCR 47 / 47 Foto di: Audi Sport