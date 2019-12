Una gara in meno nei calendari 2020 di TCR Italy e DSG Endurance

L'ACI Sport ha svelato i calendari 2020 per quanto riguarda TCR Italy e TCR DSG Endurance, che dal prossimo anno verranno gestiti direttamente dalla Federazione tricolore.

Per quanto riguarda la serie sprint, apertura e chiusura restano a Monza tra maggio ed ottobre, mentre è stata tolta la seconda data di Imola, portando l'elenco da sette a sei eventi. In mezzo si andrà a Vallelunga e Misano in giugno, sull'Enzo e Dino Ferrari in agosto, per poi saltare settembre e correre al Mugello la prima settimana di ottobre.

Anche il campionato dedicato alle sole auto con cambio di serie DSG perde un weekend, rispetto a quello che si era visto nel 2019 sotto la gestione della Scuderia del Girasole di Tarcisio Bernasconi, che come noto ha preferito tornare a svolgere il proprio lavoro di capo di Cupra Racing cedendo il suo prodotto - per altro ideato, ben avviato e funzionante - ad ACI Sport, nonostante qualche perplessità da parte dei partecipanti.

Qui l'avvio sarà a fine maggio ad Imola, con due rund a luglio in quel di Misano e Mugello, prima di spostarsi a Vallelunga in settembre e chiudere i battenti nel gran finale di Monza ad ottobre, condiviso con il TCR Italy.

Calendario 2020 TCR Italy

15-17 maggio - Monza

12-14 giugno - Vallelunga

26-28 giugno - Misano

28-30 agosto - Imola

2-4 ottobre - Mugello

16-18 ottobre - Monza

Calendario 2020 TCR DSG Endurance

29-31 maggio - Imola

3-5 luglio - Misano

17-18 luglio - Mugello

18-20 settembre - Vallelunga

16-18 ottobre - Monza