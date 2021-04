TCR Italy: Vallelunga posticipata, ma preoccupano le iscrizioni

La gara di Vallelunga valida come terzo appuntamento del TCR Italy 2021 è stata posticipata di una settimana.

Rispetto al primo elenco pubblicato da ACI Sport, l'evento si sarebbe dovuto tenere il weekend del 18-20 giugno sul "Piero Taruffi" di Campagnano, ma il tutto verrà rinviato al 25-27 giugno.

In quel fine settimana è invece tutto confermato per il Pure ETCR, il campionato turismo elettrico di Eurosport Events, almeno per il momento.

Il TCR Italy scatterà come da programma il 30 aprile-2 maggio a Monza, per poi proseguire con le tappe di Misano, Vallelunga appunto, la doppia Imola e Mugello.

Si attendono novità su nomi e numeri di piloti e team che prenderanno parte alla serie. Il fatto preoccupante è che per il momento solo Elite Motorsport ha ufficializzato la propria adesione, mentre si attende di capire quante Cupra schiererà la Scuderia del Girasole.

BF Motorsport, Tecnodom Sport e Race Lab sono al lavoro per definire i rispettivi programmi, PMA Motorsport potrebbe essere ancora al fianco di Igor Stefanovski, Target Competition deve capire se iscrivere le sue Hyundai e con chi al volante.

La sensazione è che rispetto all'anno scorso le vetture in griglia saranno decisamente meno, con partecipazioni più ad eventi singoli di alcuni concorrenti rispetto a tutta la serie.

Mancando meno di un mese al via, e con la pandemia ancora in corso a creare sicuramente problemi di natura economica sul discorso budget-sponsor, non c'è da stare particolarmente tranquilli.