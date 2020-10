TCR Italy: una nuova Cupra per Federico Paolino a Monza e Imola

Dal prossimo round del TCR Italy, Federico Paolino correrà con una nuovissima Cupra Leon Competición che il ragazzo piemontese avrà modo di condurre con la Scuderia del Girasole by Cupra Racing.

Fino ad oggi il 34enne di Torino era stato in azione con la vecchia Honda Civic della B.D. Racing, lottando spesso nelle retrovie con un mezzo ormai vetusto.

Paolino passa quindi alla vettura spagnola che ha debuttato in pista nel 2020 grazie alla squadra di Tarcisio Bernasconi, che assieme al suo pilota titolare, Salvatore Tavano, darà una mano al neoarrivato in una sessione di test che verrà affrontata a Monza, teatro per altro delle prossime gare del campionato.

“La nuova Cupra è bellissima anche adesso che è ancora tutta bianca: le mie aspettative sono confermate e non vedo l’ora di provarla - ha detto Paolino ad ACI Sport - Nella prima parte di stagione non mi sono trovato bene con la Honda, per cui ho deciso drasticamente di cambiare e investire sulla Cupra perché è la più nuova auto TCR del lotto. Mi sono affidato alla Scuderia del Girasole by Cupra Racing, il miglior team nel TCR Italy con persone serie e che hanno la mia stessa visione del lavoro”.

“Farò un test lunedì a Monza e poi prenderò parte a queste ultime due gare della stagione, a Monza e Imola, considerando anche queste come prove per imparare a conoscere la macchina e vedere come mi trovo. Cercherò di assorbire più informazioni possibile da Salvatore”.

Paolino, dopo un primo approccio al turismo TCR Italy con la Hyundai e una parentesi nel GT, quest'anno è rientrato ritrovandosi però spesso nelle retrovie, dunque il riscatto vuole essere servito al più presto!

“Voglio tornare ad essere intanto in Top 10 come quando guidavo la i30 N e poi puntare al podio. Certo, nelle prime due gare non sarà facile, ma mi sto preparando per il 2021. Quest’anno il livello è cresciuto molto, siamo almeno 25 o 26 macchine per gara, ed è il campionato su cui ho deciso di investire pur arrivando dal GT, perché è competitivo e, se le cose vanno bene, puoi passare anche nel TCR Europe. Insomma, è un campionato che ti dà delle prospettive”.