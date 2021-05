Salvatore Tavano non poteva iniziare nel modo migliore la sua terza 'difesa' al titolo di Campione del TCR Italy.

Dopo essersi laureato Re della serie turismo tricolore nel 2018-2019-2020, il siciliano si è presentato a Monza ancora una volta come uomo da battere, cosa che a nessuno è riuscita.

Solo una Qualifica in condizioni miste di pioggia, umido, asciutto ha negato la Pole Position al portacolori della Scuderia del Girasole, che per altro in inverno ha assunto la direzione del team ad interim dando così modo al patron Tarcisio Bernasconi di riposarsi.

In Gara 1 la Cupra Leon Competición #4 sembrava un fuoribordo nell'acquazzone che si è abbattuto sull'autodromo della Brianza e Tavano, partito grintoso e anche prudente, ha preso rapidamente la testa della corsa e il largo, senza dare modo a nessuno di insidiarlo.

"La vittoria è merito di tutta la squadra, in primis di Tarcisio, che è il nostro Capitano. Abbiamo fatto un grande lavoro e sono molto contento", ha commentato ai microfoni di ACI Sport dopo aver tagliato vittorioso il traguardo, visibilmente commosso.

"A dire il vero in partenza mi è mancato qualcosina, ho pattinato con le gomme e mi ha superato un rivale. Dopo però ho ritrovato la lucidità e soprattutto un grande ritmo, avevo il passo per andare forte e sfruttare al meglio il lavoro che avevamo fatto".

In Gara 2 le battaglia sono state più aspre poiché il sole ha messo tutti nelle condizioni di spingere a fondo sul gas, ma la musica non è cambiata.

L'unico problema che ha avuto Tavano è stato l'ingresso della Safety Car nel finale, la quale ha dato modo negli ultimi due giri ad Eric Brigliadori di rifarsi prepotentemente sotto con la Audi RS 3 LMS che sul dritto era una scheggia.

La volata finale ha però visto il siracusano precedere il romagnolo per poco più di un decimo, chiudendo il weekend con 88 punti incamerati, che sono 8 in più proprio del suo giovane rivale di BF Motorsport, con il quale aveva lottato proprio nel 2020 per il titolo.

"Siamo molto contenti perché l'Audi a Monza è sempre velocissima, ma siamo riusciti a contenerla bene. Fin dai test della scorsa settimana abbiamo trovato soluzioni di assetto per aree che ancora erano sconosciute", ha sottolineato Tavano parlando di una Cupra che nella passata stagione è stata consegnata alla Scuderia del Girasole praticamente come auto nuova da sviluppare.

"A Monza siamo andati benissimo, quindi speriamo di fare altrettanto positivamente sulle prossime piste. E' un ottimo inizio".

E naturalmente il successo non può che essere dedicato a Bernasconi, che da casa avrà esultato come un ultras sul divano. Con la speranza e l'augurio di rivederlo presto negli stessi panni, al muretto in pit-lane.

Salvatore Tavano, Scuderia del Girasole by Cupra Racing, Cupra Leon Competición TCR 1 / 17 Foto di: ACI Sport
Il podio di Gara 2: Secondo posto Eric Brigliadori, BF Motorsport, Audi RS 3 LMS TCR, primo posto Salvatore Tavano, Scuderia del Girasole by Cupra Racing, Cupra Leon Competición TCR, terzo posto Kevin Ceccon, Aggressive Team Italia, Hyundai i30 N TCR 6 / 17 Foto di: ACI Sport