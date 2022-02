TCR Italy | Sylvain Pussier iscritto alla stagione 2022

Carica lettore audio

Sylvain Pussier si è iscritto al TCR Italy per prendere parte a tutta la stagione 2022.

La serie turismo tricolore si conferma piuttosto attraente anche per i piloti internazionali, con il francese che l'ha scelta per la sua nuova sfida.

Nato il giorno di Natale del 1977, Pussier negli ultimi anni ha partecipato al TCR Europe con una vecchia Cupra gestita dal Team Clairet Sport.

Non il mezzo ideale per lottare per le posizioni che contano, ma in un campionato utile a fare esperienza, tant'è che al momento il transalpino è ancora al lavoro sul mezzo con cui sarà in griglia nei sei eventi del calendario.

"È ufficiale, quest'anno partecipo al TCR Italy. Questo campionato si svolgerà su 6 gare e inizierà il 22 aprile sul mitico circuito di Monza", ha detto Pussier tramite un messaggio sui social.

"Avrò anche la possibilità di correre sui tracciati di Vallelunga, Misano, Mugello e Imola. Vi svelerò l'auto nelle prossime settimane. Non vedo l'ora!"

Sylvain Pussier, Team Clairet Sport, Cupra TCR Photo by: TCR media