TCR Italy | Sylvain Pussier ha scelto la Cupra per il 2022

Sylvain Pussier ha scelto la Cupra come macchina per prendere parte alla stagione 2022 del TCR Italy.

Il francese aveva ufficializzato la sua presenza alla serie tricolore a fine febbraio e in vista dell'esordio in campionato ora ha anche il suo nuovo mezzo.

Dopo aver militato nel TCR Europe per un paio di stagioni con la vecchia auto spagnola messa a punto dal Team Clairet, ora Pussier prenderà in mano il volante della Leon Competicion, provata già nei giorni scorsi in patria per prepararsi al meglio in vista della nuova sfida.

Sylvain Pussier, Cupra Leon Competicion TCR Photo by: ACI Sport

"Il TCR è per me attualmente uno dei campionati più belli. Le macchine sono molto competitive e interessanti da guidare", dice Pussier ad ACI Sport.

"Ho fatto il TCR Europe lo scorso anno, ma ho deciso di prendere un'altra direzione per questa stagione. TCR Italy è la scelta perfetta per me, con moltissimi avversari con cui misurarsi e tanti circuiti da scoprire".

"Inizierò la stagione da solo con il mio team per conoscere il campionato e l'atmosfera, con l'obiettivo di portare altri piloti con me appena possibile. Non vedo l'ora di cominciare!"