TCR Italy Sprint ed Endurance, ecco novità e calendari 2020

ACI Sport ha confermato che nel 2020 si svolgeranno i campionati TCR Italy con le formula Sprint ed Endurance, suddivisi entrambi in sei round non concomitanti.

La Federazione tricolore si occuperà della gestione di queste due serie, che rispetto a quanto comunicato in dicembre subiscono alcuni importanti cambiamenti, partendo sicuramente dal calendario. Vediamo nello specifico in cosa consistono.

TCR ITALY

Gli eventi vengono portati da sette del 2019 a sei, con tappe a Monza, Misano, Mugello, Imola, Vallelunga e nuovamente Monza per il gran finale, partendo a maggio e proseguendo fino ad ottobre con un appuntamento al mese.

Il format mantiene le due gare per weekend, allungate nella durata a 28'+ 1 giro. Le attività in pista cominceranno con due sessioni di Prove Libere da 25' l'una, seguite dalle Qualifiche, anch'esse da 25'. La griglia di partenza di Gara 1 viene determinata in base ai risultati di esse, mentre Gara 2 si baserà sulla relativa Top8 invertita.

Tutte le vetture TCR sono ammesse secondo i parametri imposti dal regolamento emesso da WSC Ltd., sia con cambio sequenziale che di serie DSG. Gli equipaggi possono essere composti anche da due piloti, in alternanza nelle varie sessioni di guida nell'arco del fine settimana.

Le gomme scelte sono Michelin con specifiche slick e da pioggia nel numero massimo di 12 per weekend (limite di 8 nuove dal secondo evento in avanti cui si prende parte).

I titoli in palio sono i seguenti: TCR Italy Sprint Conduttori, Campione Italiano TCR Italy Sprint Conduttori DSG, Trofeo Nazionale TCR Italy Sprint Conduttori Esordienti, Trofeo Nazionale TCR Italy Sprint Under 25 (per i nati dopo l'1 gennaio 1995), Trofeo Nazionale TCR Italy Sprint Team/Costruttore.

Calendario 2020 TCR Italy Sprint

15-17 maggio - Monza

26-28 giugno - Misano

17-19 luglio - Mugello

28-30 agosto - Imola

18-20 settembre - Vallelunga

16-18 ottobre - Monza

TCR ITALY ENDURANCE

In questo caso è bene specificare che ACI Sport eredita quello che era il Campionato Italiano TCR DSG Endurance, nato lo scorso anno dall'idea di Tarcisio Bernasconi e gestito dalla sua Scuderia del Girasole, che a fine stagione ha deciso di fare un passo indietro lasciando l'eredità ai vertici del motorsport tricolore.

Solo le auto equipaggiate con cambio di serie (Direct Shift Gearbox) - per cui parliamo di Audi, Cupra e Volkswagen - potranno iscriversi alla competizione. Anche in questo caso avremo sei gare tra maggio e ottobre sulle piste di Monza, Imola, Vallelunga, Misano e Mugello.

Viene modificato il format rispetto alla passata annata, con due sessioni di Prove Libere da 30', dopo le quali avremo due Qualifiche da 15' l'una nelle quali si alterneranno i piloti dei vari equipaggi; la griglia di partenza si baserà sulla somma dei tempi ottenuti da ognuno di essi. A seguire, ecco la gara da 120' con finestre per effettuare pit-stop, rifornimento e sostituzione del pilota.

Anche in questo caso, numerosi i titoli in palio: TCR Italy Endurance Conduttori, Coppa Nazionale TCR Italy Endurance Conduttori Gentleman (per i piloti nati prima dell'1 gennaio 1970), Coppa Nazionale TCR Italy Endurance Under 25 (per i nati dopo l'1 gennaio 1995) e Coppa Nazionale TCR Italy Endurance Team/Costruttore.

Pneumatici Michelin anche per le auto DSG, nei limiti di 16 gomme slick, delle quali è fissato un tetto massimo di 12 nuove (14 per chi è alla prima partecipazione).

Per quanto riguarda le attività promozionali, nel 2019 aveva riscosso molto successo l'iniziativa delle parate nelle città di tutte le DSG con piloti e team al seguito, cosa che verrà riproposta. Le premiazioni avranno luogo invece nel paddock

Calendario 2020 TCR Italy Endurance

8-10 maggio - Monza (da confermare)

29-31 maggio - Imola

12-14 giugno - Vallelunga

3-5 luglio - Misano

1-2 agosto - Misano

2-4 ottobre - Mugello