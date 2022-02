TCR Italy | RC2 porta le sue Audi e Cupra sulla griglia 2022

Carica lettore audio

RC2 Junior Team sarà ancora al via del TCR Italy per la stagione 2022.

Dopo alcune sporadiche uscite nell'anno passato con le Cupra Leon Competición guidate da Sérgio López, Rubén Fernández e Felipe Fernández, la squadra spagnola rinnova il proprio impegno nel campionato turismo tricolore, ma stavolta a tempo pieno.

Prima di natale sono state acquistate due nuovissime Audi RS 3 LMS Gen II, provate a Barcellona in alcuni test assieme alle due Cupra e il supporto del pilota ufficiale del marchio spagnolo, Jordi Gené.

L'obiettivo è schierare un paio di auto nel TCR Italy e questi mesi serviranno per mettere insieme il programma, da abbinare a quello del TCR Spain.

Le prove ricominceranno nel mese corrente e si partirà sicuramente con le due Leon e una RS 3, mentre l'altra verrà usata per i test ed entrerà in funzione per le gare a metà anno.

"Siamo davvero carichi per questa nuova stagione, c'è tanto lavoro da fare per i nostri ingegneri, piloti e meccanici - ha dichiarato il team principal, Marc Ribas - Il fatto che potremo schierare due nuove Audi Ci dà fiducia nel poter ottenere grandi risultati. Non vediamo l'ora di essere in pista per dimostrarlo".

Sérgio Lopez Bolotin, RC2 Junior Team, Cupra Leon Competición TCR Photo by: ACI Sport