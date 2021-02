TCR Italy: prove tecniche di 2021 a Vallelunga

Prima uscita stagionale del Team RC Motorsport: la quadra romana dopo l’annuncio delle due GOLF GTI, si è presentata con l’ultimo acquisto, l’Audi RS3 TCR per Carlotta Fedeli e una GTI a disposizione.

La driver romana è ritornata al volante in vista della nuova stagione e l’appuntamento romano è stato l’occasione per prendere confidenza con la vettura della casa dei quattro anelli. Per lei c’è aria di TCR DSG Europe e i compagni di squadra da definire.

In pista anche Federico Paolino a bordo della Cupra Competición, anche lui ritorna al volante per togliersi la cosiddetta “ruggine” invernale. Per lui c’è la conferma del TCR Italy, sempre con la Scuderia del Girasole. Il secondo esemplare della vettura spagnola, era a disposizione di Nicola Guida, anche lui al primo contatto 2021 e soprattutto la prima volta a bordo della Cupra Competición, visto che la passata stagione è stato protagonista con la “vecchia” versione.

"Le prime impressioni sono state positive", racconta Nicola. "Completamente diversa dalla versione precedente, questa sembra nata per correre. Ho trovato una migliore erogazione del motore e soprattutto i giri si sfruttano meglio. Incredibile l’assetto soprattutto in percorrenza di curva".

Ospite speciale il tre volte Campione Italiano TCR Salvatore Tavano, in veste principalmente di Coach, anche se qualche giro se lo è regalato. Ovviamente nelle prossime settimane ne sapremo di più, i motori si sono riaccesi e tanti piloti non vedono l’ora di rimettersi al volante.