TCR Italy | Positivo il primo test CRM a Cremona con le Hyundai

Si è concluso in modo positivo il primo test stagionale per CRM Motorsport sul circuito di Cremona, in vista della stagione 2022 nel TCR Italy.

Presenti sul tracciato i due piloti titolari, Ettore Carminati e Michele Imberti, che sono scesi in pista con le due Hyundai i30 TCR.

Per Carminati è stato un “risalire” in macchina dopo la scorsa stagione, mentre per Imberti è stata la prima presa di contatto con l'auto coreana.

Una giornata dedicata a prendere confidenza con la i30 N, oltre ad effettuare una ricerca di assetto su cui lavorare, soprattutto per il cambio di pneumatici.

Nella nuova stagione ci saranno le Hankook al posto delle coperture francesi Michelin usate fino al 2021.

Il lavoro di adattamento è iniziato con i giusti presupposti e nei prossimi test, si continuerà a lavorare, forti dei dati raccolti sul tracciato di San Martino del Lago.

Si è proseguito per gradi e nonostante i turni da trenta minuti, la giornata è stata positiva, cambiando l’assetto in funzione dei dati raccolti e dalle impressioni dei piloti.

Nelle prossime settimane il Team CRM Motorsport tornerà in azuone per un'ulteriore sessione.

Michele Imberti, CRM Motorsport, Hyundai i30 N TCR Photo by: CRM Motorsport

"Sono contento del lavoro che abbiamo svolto a Cremona. E’ stato importante prendere confidenza con gli pneumatici nuovi. È stato un ripartire da zero, cambiando fornitore cambiano i riferimenti", afferma Carminati.

"Posso dire tranquillamente che è stata una giornata positiva, dove abbiamo lavorato in sinergia. Michele si è confermato un ottimo pilota e lo scambio di impressioni ci ha permesso di fare un bel lavoro".

Imberti ha aggiunto: "Sono contento del test, è stato molto positivo. Sicuramente c’è da lavorare, come prima volta è stato buono perché sono riuscito a fare molti chilometri. La priorità è capire la metodologia per arrivare all’assetto giusto, del resto macchina nuova e soprattutto pneumatici nuovi".

"Questi primi dati sono importanti per quando risalirò in vettura. Sono molto contento di come siamo strutturati con il Team e gli ingegneri, un ambiente professionale. Adesso spero di risalire a bordo al più presto".