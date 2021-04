TCR Italy: Poloni c'è con l'Audi, Race Lab pronta al raddoppio

Matteo Poloni è pronto per affrontare il suo secondo anno nel TCR Italy, facendo però un salto di categoria.

In inverno il pilota del team Race Lab ha acquistato una seconda Audi RS 3 LMS, questa dotata di cambio Sequenziale che lo potrà mettere nelle condizioni di competere per il titolo assoluto.

"Sono affezionato al marchio Audi e già l'anno scorso avevo investito sulla RS 3 LMS con cambio DSG perché sapevo che era una vettura competitiva, difatti ho combattuto per il titolo della Classe fino all'ultima gara, anche se poi mi è sfuggito per via di vari episodi, annche sfortunati", ha detto Poloni a Motorsport.com.

"Durante l'inverno ho pensato che valesse la pena fare un investimento importante e quindi mi sono impegnato per trovare una RS 3 LMS con il cambio Sequenziale. Il concetto TCR mi piace molto ed è divertente. Dopo un 2020 di apprendistato, nel quale però ho combattuto per il titolo DSG riuscendo a vincere alcune gare, mi sento pronto a confrontarmi per il titolo assoluto, quindi eccomi qui".

Poloni ha modificato leggermente la livrea, mantenendo il caratteristico giallo-fluo di Race Lab, unito al blu sullo schema delle colorazioni di Audi Sport.

"Mi sono basato sullo schema che hanno le macchine dei Quattro Anelli e, nello specifico, rifacendomi a quelle del Leopard Racing Team WRT che hanno corso nel FIA WTCR. Dopo varie prove, mi sono reso conto che lo studio da loro effettuato era particolarmente affinato e anche nella colorazione non era stato lasciato nulla al caso, quindi ho seguito queste linee guida per la mia livrea".

La cosa più importante, però, è che nei test effettuati in pista in queste settimane è andato tutto bene, con la Sequenziale che è stata sistemata in tutte le sue parti, mentre la DSG ha beneficiato della revisione totale dopo la stagione 2020 ed ora attende di essere schierata.

"Io mi sono già iscritto nel TCR Italy per l'assoluta, ma l'Audi DSG che ho guidato l'anno scorso è a disposizione e pronta all'uso. E' una macchina forte nella sua categoria e sarebbe un peccato tenerla ferma in garage, quando in palio ci sono oltretutto dei bei premi".

"Da questo punto di vista, ACI Sport è riuscita a trovare una soluzione al rischio di avere poche iscrizioni, giustamente mettendo qualcosa sul piatto per i vincitori. So che la pandemia ha creato non pochi problemi e che tanti hanno difficoltà nel reperire i fondi per affrontare una stagione sportiva".

"Per quanto riguarda me e Race Lab, siamo prontissimi per una nuova sfida e spero di avere un compagno di squadra con la DSG. Sarebbe bellissimo poter dare l'assalto ad entrambi i titoli assieme!"

Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 1 / 30 Foto di: Race Lab Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 2 / 30 Foto di: Race Lab Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 3 / 30 Foto di: Race Lab Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 4 / 30 Foto di: Race Lab Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 5 / 30 Foto di: Race Lab Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 6 / 30 Foto di: Race Lab Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 7 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 8 / 30 Foto di: Davide Cavazza Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 9 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 10 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 11 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 12 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 13 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 14 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 15 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 16 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 17 / 30 Foto di: Francesco Corghi Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 18 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 19 / 30 Foto di: Francesco Corghi Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 20 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 21 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 22 / 30 Foto di: Race Lab Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 23 / 30 Foto di: Maurizio Rigato Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 24 / 30 Foto di: Maurizio Rigato Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 25 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 26 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 27 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 28 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 29 / 30 Foto di: ACI Sport Matteo Poloni, Race Lab, Audi RS 3 LMS TCR 30 / 30 Foto di: Race Lab