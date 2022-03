TCR Italy | Massaro sull'Audi di Elite per l'esordio in DSG Il 36enne bresciano sarà al via del campionato turismo tricolore con la RS 3 LMS dotata di cambio di serie per una nuovissima sfida che affronta con umiltà e determinazione.

Di: Francesco Corghi , Journalist Carica lettore audio Rodolfo Massaro affronterà nel 2022 una nuovissima sfida nel TCR Italy. Il 36enne bresciano ha trovato l'accordo con la Elite Motorsport per presenziare nella serie turismo tricolore in Classe DSG al volante di una Audi RS 3 LMS. "Non vedo l'ora di iniziare! - afferma Massaro, che aveva avuto modo di conoscere il mondo del turismo nel TCR DSG Europe 2021 - E' un bel salto rispetto allo scorso anno, una sfida importante e un grande cambiamento". "Per la prima volta guiderò un'Audi, il campionato è di livello decisamente più alto e anche il tipo di gare, che ora sono sprint. Avrò tanto da imparare e punto proprio a questo: fare esperienza, divertirmi e crescere.

Se lo faremo nel modo giusto, sono convinto che arriveranno anche risultati importanti". "Correre è la mia passione, dopo tanti anni nel kart volevo il grande salto in auto e ho trovato nel TCR il giusto compromesso tra divertimento, competività e possibilità di carriera.

Con il supporto di Elite Motorsport, che ha vinto tanto tra le DSG nel TCR, voglio regalare un risultato da ricordare a chi, come GalvanoTechnik, Megal e DS Group, sono sempre stati al mio fianco".