TCR Italy: Marco Iannotta debutta ad Imola con MM Motorsport

Il Team MM Motorsport torna nel TCR Italy nel penultimo appuntamento stagionale, si torna nuovamente a Imola prima dell’ultimo round della stagione a ottobre sul circuito del Mugello. Al volante della Honda Civic FK7 ci sarà Marco Iannotta che debutta nella serie dopo esperienze in altre categorie, quali Kart, Mini Challenge Italia, GT Italia e Supercup.

Un weekend sicuramente impegnativo visto il livello del Campionato. Marco ha già effettuato dei test, dove il feedback è stato positivo. Il programma del weekend prevede le prime due sessioni di libere al venerdì, sulla distanza di venticinque minuti.

Sabato sarà il momento della qualifica a partire dalle 09.50 fino alle 10.15. Nel pomeriggio semaforo verde di gara 1 alle 17.00 sempre di trenta minuti più il giro aggiuntivo. Domenica gara 2 alle 13.00 sempre sulla medesima distanza. Le LIVE delle due gare sempre sui consueti canali.

"Sono felice di iniziare questa nuova esperienza, consapevole di dovermi confrontare in un campionato di livello molto alto. Felice di essere al volante della Honda di MM Motorsport e vorrei ringraziare il mio sponsor e-costruzioni che mi ha dato questa grandissima opportunità. Confido di sfruttare al meglio il mio potenziale e la mia esperienza. Sicuramente la macchina scelta è molto impegnativa e performante e necessita di esperienza per sfruttarla al meglio. Imola è uno dei miei circuiti preferiti e come sempre darò il massimo per portare a casa il miglior risultato", ha detto Marco Iannotta.