TCR Italy: Jelmini contento del test con la Hyundai a Vallelunga

Felice Jelmini è tornato in pista giovedì a Vallelunga con la sua Hyundai i30 N, dopo una lunga sosta che ha imposto ad entrambi di rimanere idealmente fermi in corsia box.

Un’attesa che è stata comunque subito ripagata con dei riscontri positivi, dimostrando al team PMA Motorsport e al pilota gallaratese che la strada intrapresa nell’ottica dell’imminente avvio della stagione è proprio quella giusta.

Riguardo a quella che sarà la ripartenza del TCR Italy è stato recentemente divulgato il calendario, con il primo round fissato il prossimo 19 luglio sui saliscendi del Mugello.

Successivamente sarà il turno di Misano (2 agosto) e Imola (30 agosto).

A settembre la serie tricolore tornerà a Vallelunga nel weekend del 20, mentre gli ultimi due appuntamenti sono in programma a novembre, nello specifico l’8 a Monza e il 22 nuovamente sulle sponde del Santerno, a Imola.

Oltre al programma tricolore, Jelmini e la PMA Motorsport hanno manifestato la volontà di partecipare a due tappe del campionato europeo che verranno annunciate nelle prossime settimane.

“A Vallelunga abbiamo percorso circa 60 giri tra la mattina e il pomeriggio - ha dichiarato Jelmini - Siamo soddisfatti, perché abbiamo individuato delle soluzioni molto interessanti che ci hanno consentito di migliorare. Oltre ad avere trovato un bilanciamento che fino ad ora non avevamo mai avuto, che penso sarà la base per permetterci di fare un ulteriore “step” in avanti".

"La vettura ha avuto un’evoluzione importante riguardo il passo gara, adesso molto più costante. Sono davvero contento di essere tornato in pista insieme al team. Ora siamo concentrati sulla prossima settimana, che ci vedrà affrontare un altro test a Misano, dove ripartiremo da quanto di buono raggiunto qui a Roma”.