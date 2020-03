TCR Italy: Jelmini ancora con la Hyundai, si allena a Vallelunga

Continua la preparazione di Felice Jelmini in vista del suo prossimo impegno nel TCR Italy. Il lombardo è stato protagonista nella giornata di sabato 29 febbraio di una sessione di test sui saliscendi romani di Vallelunga, seconda uscita di questo 2020 dopo quella di Cremona risalente ad un paio di settimane fa, quando sono stati completati dei brevi “run” per testare il posteriore della Hyundai i30 N TCR della PMA Motorsport.

Sul tracciato capitolino Jelmini è tornato pertanto in pista. Dopo una presa di contatto con il tracciato avvenuta in mattinata, sono stati provati alcuni setup che hanno portato il pilota di Gallarate a percorrere una trentina di tornate ottenendo il miglior giro di 1’40”614 proprio agli sgoccioli del turno utile.

“Sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto - ha dichiarato Felice Jelmini - Abbiamo trovato delle soluzioni molto interessanti che ci hanno migliorato rendendoci più veloci. C’è stato anche qualche piccolo inconveniente nel corso della giornata, ma fa parte del gioco. Il team come sempre è stato determinante e grazie a loro la macchina è migliorata molto. Diciamo che ci sono tutti i presupposti per fare bene, ma la strada da percorrere è ancora lunga”.

Dopo un avvio di stagione che lo ha visto mettersi in luce in occasione della 24 Ore di Dubai dello scorso gennaio, Jelmini tornerà a gareggiare a Monza nel weekend del 15, 16 e 17 maggio, quando è in programma il primo degli appuntamenti del calendario della serie tricolore.