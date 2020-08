TCR Italy, Imberti resta leader DSG: "Che fatica coi freni"

Grazie a un secondo posto in gara 1 e la vittoria nella seconda, porta il punteggio totale a 115. Un fine settimana non facile, dove lombardo ha dovuto gestire delle problematiche ai freni.

Nella prima frazione, scatta bene con la sua Cupra e tiene testa alle Hyundai e dietro Poloni nella bagarre per la leadership DSG. Ingaggia un duello con Scalvini, scambiando la posizione. Prova a rifarsi sotto nel finale, ma l’ingresso della Safety Car, che chiuderà la gara, vanifica la rimonta e il risultato finale lo vede, con la seconda posizione tra le DSG e settimo assoluto.

Gara 2 con pneumatici da bagnato e, soprattutto, pista lavata dalla pioggia scesa nella notte. Imberti è partito dalla quarta posizione, si tiene “abbottonato” a causa del fondo scivoloso, tiene bene e non perde il contatto con il gruppo. Per lui, la prima esperienza con la Cupra sul bagnato e la gestione dell’intera gara è stata impeccabile.

Nonostante la pista scivolosa, Michele è rimasto in testa nella classifica DSG vincendola e soprattutto siglando la sesta posizione assoluta, conquistata di un soffio sotto la bandiera a scacchi.

"Sono felice del weekend, peccato i problemi ai freni che hanno caratterizzato un po’ il fine settimana - commenta Imberti - Nel complesso la macchina era molto ben bilanciata e ho cercato di dare il meglio, in gara uno speravo di ripassare davanti, ma la Safety Car ha chiuso tutte le “porte”. In partenza ho gestito bene gli attacchi e alla fine un secondo posto va bene".

"In gara 2 invece c’è stata la sorpresa della gara bagnata, non avevo mai guidato con le rain, quindi è stata una scoperta assoluta. In partenza ho cercato di non prendere rischi inutili, del resto non sapevo come si sarebbe comportata la macchina. Al quarto passaggio sono riuscito a passare Poloni e conquistare la testa della DSG. Con l’asciugarsi della pista la macchina andava meglio e sono riuscito a gestire bene la ripartenza dopo la Safety Car, mettendo a segno una bella vittoria".