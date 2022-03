TCR Italy | Imberti e Carminati si allenano con le Hyundai

Carica lettore audio

Il Team CRM Motorsport di Ettore Carminati è pronto a partire per la stagione 2022 del TCR Italy.

Tra le novità l’ingresso di Michele Imberti, Campione TCR DSG 2020, con il secondo esemplare di Hyundai i30 N.

Un ulteriore novità sta nell’accordo con Nope Engineering per quanto riguarda elettronica e sospensioni.

Una collaborazione che completa il cammino iniziato due stagioni fa con la prima uscita nella serie tricolore. Nella giornata di martedì il team sarà presente al Cremona Circuit per il primo test stagionale con entrambe le vetture.

Per Carminati sarà un “ritorno” nell'abitacolo della Hyundai, mentre per Imberti il debutto. Un cambio radicale dopo le ultime stagioni che hanno visto quest'ultimo protagonista nella serie tricolore dopo il titolo DSG del 2020.

Da sottolineare la presenza, per il quarto anno consecutivo, del meccanico “storico” di Imberti, Gianluca De Giacomi che sarà ancora una volta al suo fianco.

Sarà una giornata molto importante, in preparazione della nuova avventura 2022, nel campionato dedicato alle vetture turismo più combattivo in circolazione, piloti e team di rilievo che si daranno battaglia per tutti i sei doppi appuntamenti.

Michele Imberti, CRM Motorsport, Hyundai i30 N TCR Photo by: Stefano Reali

"Sono molto felice della nuova stagione, il Team si è ingrandito, i progetti si stanno evolvendo di settimana in settimana - dice Carminati - Sono molto positivo, abbiamo una nuova partnership con Nope Engineering, per quanto riguarda elettronica e sospensioni, questo ci dovrebbe dare una marcia in più".

"Per il resto siamo tranquilli per fare tutta la stagione senza problemi. Fare pronostici ora non serve a nulla, abbiamo messo tutti i tasselli a posto. Se guardo alle due stagioni precedenti posso dire che ad ora abbiamo i numeri per fare bene".

Imberti, che presto diventerà papà, aggiunge: "Non vedo l’ora di risalire in macchina, si riparte per una nuova stagione e sono molto emozionato di poter guidare la nuova macchina. Questo test per me è molto significativo. Mi rimetto al volante dopo l’ultima gara della passata stagione. Team e macchina nuovi, ringrazio Ettore per avermi accolto nella famiglia CRM Motorsport".

"Sarà importante fare chilometri per conoscere la vettura, ovviamente diversa dalla Leon dello scorso anno. Ci sono i presupposti per fare bene e questo test può dare i primi riscontri. Sarà una stagione molto interessante, nella quale vorrei essere protagonista, i mezzi non mi mancano".

"La serie tricolore è sempre molto competitiva e il livello è sempre stato alto, non sarà facile, ma darò il 110% per fare bene. Manca un mese e mezzo al via della e siamo nei tempi per arrivare preparati a Monza. Quest’anno ho un motivo in più per fare bene, il nuovo arrivo rende orgoglioso me e la mia compagna Aurora".