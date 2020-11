TCR Italy: Guidetti beffa Brigliadori ed è in Pole per Gara 1

Jacopo Guidetti ha beffato all'ultimo giro delle Qualifiche Eric Brigliadori andando a prendersi la Pole Position per Gara 1 del TCR Italy ad Imola.

Il pilota della MM/JAS Motorsport ha fermato il cronometro sull'1'52"159 proprio sull'esposizione della bandiera a scacchi, piazzando la sua Honda Civic Type R per 0"072 davanti all'Audi RS 3 LMS del portacolori di BF Motorsport, il quale perde così la possibilità di prendere il punto che gli sarebbe stato più che utile per la classifica di campionato.

L'ottimo stato di forma delle Honda griffate MM Motorsport lo conferma Jonathan Giacon, terzo anche se con mezzo secondo di distacco dal compagno di squadra, mentre un grandissimo Nicola Baldan al rientro nella serie ottiene il quarto tempo al volante della Cupra Leon Competición preparata dalla Elite Motorsport con la quale aveva debuttato nel TCR Europe a Spa-Francorchamps.

In termini di lotta per il titolo, non riescono a brillare i piloti Hyundai, visto che Marco Pellegrini (Target Competition) e Felice Jelmini (PMA Motorsport) sono solamente quinto e sesto con le rispettive i30 N, davanti a quella di Igor Stefanovski (PMA/AKK).

Molto peggio va invece a Salvatore Tavano, fermato da un problema alla sua Cupra Leon Competición dopo soli tre passaggi e costretto ai box per tutta la sessione. Il Campione in carica, attualmente in testa in campionato al pari di Brigliadori, dovrà quindi partire ultimo in entrambe le gare, costretto ad una rimonta più che difficile.

Per altro in casa Scuderia del Girasole by Cupra Racing non c'è stato modo di essere più di tanto allegri, visto che l'ospite d'onore Mikel Azcona ha parcheggiato la sua Cupra in prossimità della "Piratella" per un problema, senza avere più la possibilità di girare.

Fino a quel momento lo spagnolo era comunque in lizza per il vertice, ma se non altro il tempo segnato gli consente di essere ottavo, dunque in Pole Position sulla griglia invertita di Gara 2 affiancato da Stefanovski.

In Top10 ci sono anche altri due volti nuovi della serie al debutto in questo fine settimana: Evgenii Leonov, impegnato con la vecchia Cupra della Volcano Motorsport, e Ibrahim Akhmadov sulla terza Honda della MM Motorsport.

L'11° crono di Matteo Poloni regala il primato in Classe DSG al pilota dell'Audi RS 3 griffata Race Lab, mentre il suo diretto rivale e capoclassifica, Michele Imberti, chiude 13° con la Cupra di Elite Motorsport.

Fra loro si piazza Damiano Reduzzi, vincitore proprio ad Imola ad agosto con la Hyundai della Trico WRT, mentre Francesca Raffaele su quella della Target Competition non va oltre il 14° crono, complice un tracciato che la giovane lombarda non ama.

Andrea Argenti è 15° al volante della Oper Astra del suo piccolo South Italy Racing Team, seguito dalle Cupra di Simone Pellegrinelli, Nicola Guida e Federico Paolino (Scuderia del Girasole by Cupra Racing), e dalla Volkswagen Golf GTI di Riccardo Romagnoli (Proteam Racing), terzo nel DSG e davanti al già citato Tavano.

TCR Italy - Imola II: Qualifiche