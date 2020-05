TCR Italy: Giardelli sale sulla Volkswagen di Elite Motorsport

Elite Motorsport è il team che cura la Volkswagen Golf GTI per Alessandro Giardelli nel TCR Italy. Il 17enne lariano di Colico inizia così il suo percorso in pista nella serie ACI Sport al volante della Volkswagen Golf GTI del sodalizio bresciano coordinato da Nicola Novaglio, esperto team manager e lui stesso Campione Italiano Velocità Montagna.

Alessandro Giardelli, determinato driver classe 2002, supportato da Lario Motorsport Racing Team, ha degli ottimi trascorsi in kart e la sua formazione ed i suoi risultati hanno preso forma sia in Italia sia all’estero, culminando con il titolo Italiano KFJ del 2015. Giardelli non è nuovo alle vetture, dopo il test in F.Renault e quello in F.4, dove sono emersi carattere sportivo e maturità.

Ad inizio 2020 primi test con la Golf Elite Motorsport, lavoro che il giovane driver riprenderà a breve per continuare a prendere familiarità con la competitiva vettura tedesca già in ottima evidenza nelle serie tricolori riservate al TCR. Il primo programma è pianificato nel TCR Italy, ma sono al vaglio alcune partecipazioni anche alla serie DSG Endurance.

“Elite Motorsport si sente molto motivata dall’arrivo di un giovanissimo e promettente pilota - ha dichiarato Novaglio - Alessandro è un pilota determinato e dimostra di sapere in quale direzione guardare. Naturalmente i test che ci attendono serviranno non solo al driver per prendere familiarità con l’auto, ma anche per completare l’integrazione con l’intero team”.

“Sono molto emozionato al pensiero di questo nuovo percorso, per il quale sono molto carico - sono le parole di Giardelli - nonostante il periodo non ho trascurato la preparazione anche in vista delle gare endurance, per cui sono pronto a scendere in pista per i test. L’obiettivo è quello di fare esperienza e penso che gli elementi ci siano tutti. Mi sento molto motivato ed anche fiducioso, grazie al continuo supporto che ho da parte della mia famiglia, in particolare mia sorella Giada sempre al mio fianco, a cui si aggiunge la fiducia nel team. Non vedo l’ora di sedermi nuovamente al volante della Golf”.