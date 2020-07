TCR Italy: Giardelli cambia tutto e passa alla Cupra di BD Racing

Alessandro Giardelli cambia tutto in vista della prima uscita nel TCR Italy.

Dopo aver annunciato il debutto in Classe DSG con la Volkswagen Golf GTI di Elite Motorsport, il 17enne lombardo ha modificato i propri programmi trovando un accordo con la B.D. Racing per affrontare il campionato Sprint con una Cupra dotata di cambio di serie.

“E' un pilota molto giovane, arriva dal kart e ha trovato subito il feeling con le vetture turismo - ha commentato il team principal Davide Bernasconi - Mi è stato presentato dalla Scuderia del Girasole come una giovane promessa ed effettivamente una volta salito in macchina, nei test di Misano, ha dimostrato di saper prendere subito confidenza con la Cupra DSG".

Per un ragazzino proveniente dai kart, si tratta sicuramente di una grande sfida e di un bel passo avanti, ma ha già avuto modo di prendere le misure al mezzo in occasione dei recenti test di Misano.

“Partiamo per prendere i risultati che verranno. Alessandro dovrà sicuramente fare esperienza, e scoprire molti circuiti che ancora non conosce, non avendo mai corso in macchina, quindi con lui non ci poniamo obiettivi particolari, se non quelli di crescere”, conclude Bernasconi.

Giardelli non può che sorridere: “Durante il lockdown per il Coronavirus ho continuato ad allenarmi, ho fatto tanta palestra e ho girato con il kart alla mia pista, il Lario Motorsport. Questo sarà il mio primo anno in macchina, mi aspetto di imparare, di migliorare sempre di più e di arrivare a fare ottimi risultati. Spero di stare davanti!”