TCR Italy: Giacon vince la volata di una spettacolare Gara 1

Jonathan Giacon trionfa in Gara 1 del TCR Italy a Monza dove succede veramente di tutto, a partire dall'incredibile incidente che ha visto Eric Brigliadori perdere il podio e la leadership in campionato proprio al penultimo giro.

A balzare al comando della classifica piloti è ora Salvatore Tavano, ma bisogna andare in ordine nel racconto perché è stata una corsa da 25' (+ 1 giro) vissuta con il fiato sospeso, che consigliamo vivamente a tutti gli appassionati di andare a rivedere quanto prima.

Al via Brigliadori non ha un gran spunto e l'Audi RS 3 LMS del popleman viene affiancata subito dalla Honda Civic Type R di Jacopo Guidetti, che sale al comando alla prima variante davanti al rivale della BF Motorsport e alla Honda del suo compagno di squadra Giacon. Il loro collega Alessandro Giardelli non è altrettanto pimpante e viene scavalcato dalle Hyundai i30 N di Igor Stefanovski (AKK-PMA) e Felice Jelmini (PMA Motorsport), con la Cupra Leon Competición di Tavano in agguato.

L'altra vettura della Scuderia del Girasole by Cupra Racing condotta da Simone Pellegrinelli viene invece urtata dall'Audi di Matteo Poloni (Race Lab), girandosi in mezzo alla prima variante e venendo presa dalle macchine che sopraggiungono spargendo pezzi ovunque.

Come se non bastasse, alla "Roggia" c'è una collisione tra la Hyundai di Ettore Carminati (CRM Motorsport) e la Cupra di Michele Imberti (Elite Motorsport), mentre le Hyundai di Damiano Reduzzi (Trico WRT) e Marco Pellegrini (Target Competition) si toccano alla "Ascari" e quest'ultimo va contro le barriere di sinistra.

Con Pellegrinelli, Imberti e Carminati K.O., la Safety Car deve obbligatoriamente entrare in azione per consentire agli addetti di ripulire il tracciato.

La ripartenza avviene al giro 4 e sono subito scintille perché il leader Guidetti non ha una buona accelerazione in uscita dalla "Parabolica", dunque Giacon e Brigliadori ne approfittano per superarlo di slancio arrivando in prima e seconda posizione alla curva 1, dove Ronnie Valori - in quel momento in Top10 con la seconda Audi di BF Motorsport - va lungo, mentre Giardelli chiude la porta a Reduzzi, con conseguente contatto che vede la Honda girarsi davanti all'ex-rallista (poi penalizzato).

Non finisce qui, perché sul curvone "Biassono" Jelmini va ruota a ruota con Guidetti completando il sorpasso, ma tirandosi dietro anche Tavano; il Campione in carica affianca la Honda del lombardo all'interno, ma il rivale si sposta a destra e le due macchine si toccano in prossimità della "Roggia". Tavano (che comunque non poteva sparire essendo già all'interno col muro a fianco) controlla miracolosamente, Guidetti sbanda e va ad impattare prima contro le barriere di destra, rimbalzando poi su quello di sinistra terminando qui la sua gara.

Altra Safety Car in pista a raggruppare Giacon, Brigliadori, Stefanovski, Jelmini, Tavano, Reduzzi e Mauro Guastamacchia, che grazie al marasma iniziale si ritrova settimo con la Hyundai del Team Aggressive Italia mettendosi alle spalle Valori e il nuovo leader della Classe DSG, Riccardo Romagnoli (visto il K.O. di Imberti e i guai di Poloni).

Il via libera viene dato al giro 6 e Jelmini sfila subito il podio dalle mani di Stefanovski. I due approfittano poi di un errore di Brigliadori per salire al secondo e terzo posto, cercando di riprendere il fuggitivo Giacon, ma Brigliadori non ci sta e torna davanti a Stefanovski.

Reduzzi riesce invece a infilare la Cupra di Tavano alla "Lesmo 1", ma poi si intraversa alla "Parabolica" e il siciliano della Scuderia del Girasole by Cupra Racing si riprende il quinto posto.

Valori intanto supera Guastamacchia, ma va ancora lungo alla prima variante, così come Reduzzi. Qui Poloni ha un altro contatto con la Hyundai di Francesca Raffaele, ma l'attenzione è tutta nella lotta per le prime posizioni, visto che il quartetto di testa è racchiuso in appena 2".

Sul dritto Honda e Audi sono più veloci delle Hyundai, il che consente a Giacon di guadagnare, e a Brigliadori di superare Jelmini, con Stefanovski pronto a piazzare la zampata.

La quale arriva proprio in fondo al rettifilo principale perché il macedone prova a buttarsi all'interno di Jelmini, che intelligentemente si tiene ben largo vedendo che "Idze" arriva troppo forte. Questi salta sul cordolo interno e centra il posteriore dell'Audi di Brigliadori, mandando entrambi in testacoda.

Jelmini e Tavano ringraziano e corrono per riprendere Giacon, il quale soffre nelle parti più guidate come "Roggia", "Lesmo" e "Ascari". Jelmini ci prova nell'ultimo giro giungendo col paraurti anteriore della sua Hyundai che "bacia" quello posteriore della Honda del veneto, che però nel riallungo ha la meglio conquistando un bel successo al rientro nel TCR Italy.

Il podio di Jelmini e Tavano è preziosissimo perché significa punti importanti per il campionato di entrambi, nonché primato per il siracusano.

Fra le bagarre, Valori e Guastamacchia riescono a centrare una incredibile Top5 davanti al nerissimo Brigliadori. Pellegrini e Giardelli sono in settima ed ottava posizione, beneficiando delle penalità inflitte a Reduzzi e Stefanovski per gli incidenti sopracitati.

Un punto completando la Top10 lo prende anche Federico Paolino, che era all'esordio con la Cupra Leon Competición della Scuderia del Girasole by Cupra Racing.

Alle spalle del piemontese si piazza il suo compagno di squadra Nicola Guida con la vecchia Cupra, poi la Raffaele, che non raccoglie quanto meritato alla prima uscita come portacolori della Target Competition.

La Volkswagen Golf GTI di Romagnoli è 13a e l'alfiere del Proteam vince per la prima volta in stagione la Classe DSG, dove Poloni è secondo, anche lui penalizzato per i contatti nel corso della gara. Fra i due c'è Stefanovski. Fuori prima del via anche la Honda di Massimiliano Danetti (B.D. Racing).

TCR Italy - Monza: Gara 1