TCR Italy | Ghermandi all'esordio ad Imola con la sua Cupra

Giacomo Ghermandi farà la sua prima apparizione nel TCR Italy in quel di Imola nel fine settimana che segna il secondo appuntamento con la serie turismo tricolore 2022.

Per il bolognese, reduce dal primo impegno dell'anno nel TCR Europe all'Algarve, è una sorta di gara di casa alla quale non poteva mancare con la sua Cupra Leon Competición.

L'emiliano ha trascorso il 2021 nel prendere mano alla vettura spagnola cimentandosi nelle serie TCR continentali e ora come alfiere della Scuderia Ghermandi by Lema Racing punta a fare bene anche sul terreno di casa, coadiuvato dal coach Andrea Belicchi.

Giacomo Ghermandi, Scuderia Ghermandi by Lema Racing, Cupra Leon Competicion TCR Photo by: TCR media

"E' molto stimolante per noi poter affrontare questa nuova sfida, che ci consentirà di accumulare un ulteriore bagaglio di conoscenze in un avvio di stagione ricco di impegni!", ha detto Ghermandi.

"Abbiamo scelto il TCR Italy poiché rappresenta una garanzia dal punto di vista della qualità e anche per quanto riguarda il livello dei concorrenti in pista: sarà un’occasione di poterci confrontare con team e piloti che hanno già maturato un elevata dose di esperienza, puntando a crescere progressivamente nel corso del fine settimana".

"Il circuito di Imola, sul quale ho gareggiato per la prima volta lo scorso anno, rappresenta poi un richiamo irresistibile: tutto il team è molto motivato per questo appuntamento sul tracciato di casa e contiamo di regalare un bel weekend a tutti i nostri tifosi che verranno a trovarci in pista!”