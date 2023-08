TCR Italy | Gara a novembre in memoria di Fiammetta La Guidara

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 novembre il Misano World Circuit, autodromo di Misano Adriatico, sarà il degno palcoscenico di un weekend molto speciale: si svolgerà qui, infatti, una corsa in onore della giornalista sportiva Fiammetta La Guidara scomparsa nel febbraio 2021.

Apprezzata e famosa firma del giornalismo motorsportivo, nel 2012 Fiammetta è approdata in ACI Sport e, nel 2019, ha promosso il TCR Italy Endurance sequenziale e DSG, competizione di cui gestiva l’ufficio stampa – ruolo ricoperto anche per il TCR Italy.

In ultimo, non meno importante, era il cuore della Scuderia del Girasole di Vergiate, insieme al Team Manager Tarcisio Bernasconi.

Fiammetta La Guidara, Tarcisio Bernasconi Photo by: ACI Sport

Per questo, la Scuderia del Girasole, in collaborazione con ACI Sport, ha voluto organizzare il Trofeo in memoria di Fiammetta La Guidara. Tre giorni tra prove libere qualifiche e la vera e propria gara, anzi, una doppia gara, TCR Italy Endurance sequenziale e DSG: i partecipanti di ognuna delle due categorie si sfideranno in due endurance di 1 ora e per ogni gara sarà previsto un podio per ogni categoria.

Al termine di entrambe le gare, alla macchina che risulterà la vincitrice assoluta dell’intero weekend verrà consegnato il primo Trofeo Fiammetta.

Questo vuole essere il primo evento dedicato alla persona che ha ideato e sviluppato il TCR Italy Endurance, con tanti nuovi piloti e team e una griglia dedicata alle vetture a ruote coperte più performanti.

Perché Fiammetta, ovunque sia, continui a illuminare la strada di tutti noi.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità e ai costi di partecipazione, invitiamo gli interessati a contattare Tarcisio Bernasconi al 335.5489685 e Salvatore Tavano al 338.5313209.

Fiammetta La Guidara Photo by: ACI Sport