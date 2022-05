TCR Italy | Esse Racing al debutto con Luca Lorenzini su Hyundai

Carica lettore audio

Il tutto è stato reso possibile da un ulteriore contributo di Tecon, e dalla splendida disponibilità del Team Aggressive Italia di Mauro Guastamacchia.

Il pilota mantovano dopo un buon 2021 nel monomarca BMW, si è imbarcato in questa nuova avventura, mettendosi ancora una volta in gioco.

Il “Giagua” debutterà nel TCR Italy, uno dei Campionati più competitivi in circolazione, arriva a stagione già iniziata e dovrà imparare in fretta le nuove “strategie”.

Per Lorenzini c’è già stata una prima presa di contatto con la vettura coreana, nell’occasione del test che si è svolto a San Martino del Lago.

Luca Lorenzini, Esse Racing-Aggressive Team Italia Photo by: Team Aggressive Italia

"Grazie a Tecon, Esseracing è in grado di far debuttare Luca nel TCR Italy, con molto piacere visto che non è stato possibile chiudere per il BMW M2 Cup - ha dichiarato Stefano Stefanelli, il proprietario della squadra - Un ringraziamento va anche al Team Aggressive che si è mostrato molto disponibile".

Lorenzini ha aggiunto: "Sono contento di imbarcarmi in questa nuova avventura, il test è andato molto bene. Considerando che era la prima volta con una TCR, le sensazioni sono state molto positive. Peccato per la pioggia del pomeriggio, altri giri mi avrebbero aiutato".

"Sono molto motivato, il livello del campionato è altissimo e voglio fare bella figura. Ringrazio Tecon e Esseracing per aver reso possibile tutto questo".

Mauro Guastamacchia, Team Principal dell'Aggressive Team Italia, chiosa: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Luca nella nostra squadra. Si tratta di un pilota di grande valore ed esperienza, che siamo certi sarà in grado di fornire un ottimo contributo nel corso del week-end di Imola".

"La nostra Hyundai Elantra N rappresenta una vettura di certo non semplice da portare al limite, ma l’ampio bagaglio tecnico di cui dispone Luca gli ha consentito di adattarsi senza troppe difficoltà già nel corso dei test".

"L’obiettivo sarà quello di stare a ridosso dei migliori e poi crescere progressivamente nel corso del fine settimana: da parte nostra cercheremo di metterlo nelle migliori condizioni per ottenere un risultato positivo”.