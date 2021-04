TCR Italy: esordio per Babuin con la Cupra DSG di Bolza Corse

Denis Babuin e Bolza Corse nel 2021 faranno il loro esordio nel TCR Italy.

La compagine veneta schiererà una Cupra Leon in Classe DSG per il pilota di Azzano Decimo, che ha avuto già modo di provarla e di togliersi la soddisfazione di vincere a Varano nelle scorse settimane.

“Dopo aver ottenuto diversi successi nelle classi minori volevo rimettermi in gioco, con una vettura di alto livello. L'esordio di Varano, con Bolza Corse, sulla Cupra Leon TCR è stato molto positivo, avendo dominato entrambe le manche di gara", racconta Babuin, che ha trascorsi anche nei rally.

“Correremo su tracciati prestigiosi e partire, pronti via, con Monza avrà un significato del tutto particolare. Il tempio della velocità è uno solo e cercheremo di lavorare a testa bassa per poter essere competitivi come lo siamo già stati a Varano".

"Abbiamo un pacchetto tecnico competitivo ed una squadra molto professionale. Possiamo fare molto bene. La squadra è molto competitiva e motivata, le vetture sono ben preparate e ben seguite quindi abbiamo tutte le carte in regola per ben figurare in un campionato di questo livello. Siamo pronti alla battaglia".

Paola Bolzoni, Presidente della Bolza Corse, ha aggiunto: "È un grosso orgoglio per noi annunciare la partecipazione al TCR Italy con un pilota del calibro di Babuin e siamo consapevoli che in questo campionato la lotta sarà molto serrata. Negli ultimi anni siamo cresciuti molto, puntando tutto sulla professionalità e sui rapporti umani all'interno della squadra".

"Il TCR Italy è la massima serie nazionale per le vetture turismo in pista e, per presentarci al meglio, abbiamo recentemente acquisito una nuova Cupra Leon TCR, totalmente dedicata per il solo Denis".

“Il palcoscenico sul quale andremo a competere è molto prestigioso e non vogliamo farci scappare l'opportunità di essere competitivi in un contesto così importante. Siamo pronti alla sfida perchè più è difficile questa e più ci sentiamo stimolati a dare il meglio”.

Denis Babuin, Bolza Corse, Cupra Leon TCR DSG 1 / 2 Foto di: Bolza Corse Denis Babuin, Bolza Corse, Cupra Leon TCR DSG 2 / 2 Foto di: Bolza Corse