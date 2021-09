TCR Italy: Eric Brigliadori passa sulla Hyundai i30 da Imola

Il TCR Italy torna nuovamente a Imola dopo l’ultima gara di luglio. Tra le novità, Eric Brigliadori questa volta sarà al volante di una Hyundai i30 TCR e insieme a lui, scenderà in pista Alberto Rodio, a bordo dell’Audi DSG. Eric utilizzerà la i30 anche nell’ultimo appuntamento del Mugello in ottobre.

Attualmente Eric è in quarta posizione e la classifica rimane apertissima, peccato per la battuta d’arresto in gara 2. Dopo un breve shakedown in settimana, Eric e il Team BF Motorsport cercheranno di trovare subito la “quadra” per assetto, qualifica e passo gara.

Il pilota romano Alberto Rodio si butta nella mischia del TCR Italy con la RS3 DSG. Veloce e concreto nelle prestazioni può sicuramente dire la sua.

Il programma del weekend prevede le prime due sessioni di libere al venerdì, sulla distanza di venticinque minuti. Sabato sarà il momento della qualifica a partire dalle 09.50 fino alle 10.15. Nel pomeriggio semaforo verde di gara 1 alle 17.00 sempre di trenta minuti più il giro aggiuntivo. Domenica gara 2 alle 13.00 sempre sulla medesima distanza. Le LIVE delle due gare sempre sui consueti canali.

"Non so cosa aspettarmi da questo weekend, confido molto su questa nuova avventura con la Hyundai i30, macchina che abbiamo potuto provare pochissimo. Spero di avere la possibilità per fare molti punti e recuperare in classifica. Saranno fondamentali le due sessioni di libere per “inquadrare” il potenziale della macchina, da li vedremo il da farsi", ha detto Eric Brigliadori.