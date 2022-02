TCR Italy | Ecco regolamenti e montepremi per la stagione 2022

Carica lettore audio

ACI Sport ha pubblicato il Regolamento Sportivo e i Montepremi per la stagione 2022 del TCR Italy Touring Car Championship.

Il campionato turismo tricolore quest'anno è composto da sei eventi e i partecipanti dovranno prendere parte ad almeno cinque di essi per concorrere all'assegnazione dei titoli.

Ciò significa che ciascuno avrà a disposizione un cosiddetto 'scarto' e che per stilare la classifica finale si terrà conto dei 15 migliori risultati ottenuti nell'arco dell'anno.

Questi vengono determinati dai punteggi ottenuti in Qualifica e nelle gue gare di ogni fine settimana.

Atmosfera in pitlane Photo by: Francesco Corghi

I titoli in palio sono riservati ai piloti delle vetture TCR dotate di cambio Sequenziale e a quelli della Classe DSG (auto con cambio di serie), più il trofeo per le graduatorie Under 25, Rookie, Femminile e "AM", oltre alla coppa che verrà consegnata alla migliore squadra, la quale potrà contare sui punti presi dal migliore suo iscritto al termine delle gare.

Per quanto riguarda i punteggi, nelle Qualifiche verranno premiati i primi 15 al termine della sessione sulla scala di 15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

Anche in ciascuna delle due gare i Top15 riceveranno i punti, secondo la seguente scala: 40-35-30-27-24-21-18-15-13-11-9-7-5-3-1.

Grazie al Montepremi messo a disposizione dalla Federazione italiana, il Campione assoluto a fine anno avrà come premio 20.000€, mentre 10.000€ andranno al secondo classificato e 5.000€ al terzo.

In Classe DSG il primo classificato riceverà 10.000€ e il secondo 5.000€.

Un'altra novità sta nell'assegnazione di un treno di gomme da parte del nuovo fornitore Hankook al concorrente che al termine del fine settimana avrà totalizzato più punti nelle due gare.

In caso di parità, i 4 pneumatici andranno a quello che ha fatto meglio in Gara 2, ma ogni iscritto alla serie potrà beneficiare di tale premio solo una volta nell'arco della stagione, dunque se si dovessero verificare 'ripetizioni' si guarderà al successivo concorrente migliore dell'evento.

Azione di Gara Photo by: Race Lab

Venendo invece al format di ogni "ACI Racing Weekend" del TCR Italy, le Prove Libere (in due sessioni o in una unica) avranno una durata totale di 60', seguite da un turno da 25' di Qualifica al termine del quale saranno stilate le griglia di partenza delle due gare da 30' + 1 giro ciascuna.

Come negli anni scorsi, l'autore del miglior crono sarà in Pole Position per Gara 1, mentre per Gara 2 si partirà con la Top8 delle Qualifiche invertita.

Tutte le vetture dovranno essere omologate TCR secondo i regolamenti stabiliti dal Dipartimento Tecnico del promoter WSC Ltd; ACI Sport si riserverà di ammettere anche eventuali auto con omologazione provvisoria, oltre a piloti definiti “Guest Driver” che saranno 'trasparenti' ai fini dell'assegnazione dei punti.

Infine anche Balance of Performance e Compensation Weight saranno basati sui bollettini pubblicati da WSC Ltd.

TCR ITALY - Regolamento Sportivo 2022