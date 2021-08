TCR Italy: ecco i Pesi di Compensazione per Imola

Terminate le vacanze estive, il TCR Italy riparte da dove aveva lasciato, ovvero il circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Nel fine settimana si disputa il penultimo round della combattutissima serie turismo tricolore, che aveva chiuso a fine luglio proprio sul tracciato del Santerno.

In vista delle grandi lotte che ci attendono nuovamente sulla medesima pista, WSC Ltd ha pubblicato quelli che sono i Pesi di Compensazione che i concorrenti dovranno caricare a bordo delle rispettive vetture TCR.

I più pesanti saranno Kevin Ceccon ed Igor Stefanovski, sulle cui Hyundai i30 N andranno 20kg in più di quanto c'era il mese scorso. Sia il portacolori dell'Aggressive Team Italia che quello della AKK-PMA Motorsport raggiungeranno in totale i 40kg, oltre a dover incrementare di 10mm l'altezza da terra.

Proseguendo con l'ordine dei Compensation Weight, 30kg sono assegnati alle Cupra Leon Competición di Salvatore Tavano (Scuderia del Girasole by Cupra Racing) e Michele Imberti (Elite Motorsport), mentre 20kg andranno invece sulle Hyundai della Target Competition condotte da Antti Buri e Nicola Baldan, oltre a quella della K2 Engineering affidata a Dusan Kouril.

Avranno infine 10kg aggiuntivi l'Audi RS 3 LMS di Eric Brigliadori (BF Motorsport) e la Honda Civic Type R costruita dalla JAS Motorsport per Ruben Volt (ALM Motorsport), nessun'altra macchina degli iscritti dovrà aumentare il proprio peso.

In tabella appaiono anche le zavorre per le Cupra di Mikel Azcona ed Evgenii Leonov, che però non saranno presenti all'appuntamento poiché impegnati con il team Volcano Motorsport in quello concomitante del TCR Europe al Nürburgring.

TCR ITALY - Imola II: Compensation Weight