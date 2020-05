TCR Italy e DSG Endurance: la stagione 2020 parte in estate

ACI Sport aveva dichiarato che l'inizio delle attività motoristiche in pista era auspicabile per luglio e gli ultimi sviluppi della pandemia di Coronavirus lasciano intendere che possa essere così.

TCR Italy e TCR DSG Italy Endurance hanno quindi un nuovo calendario da seguire che comincerà in piena estate, con la Federazione tricolore che ha reso note le date dei sei appuntamenti che entrambe le serie andranno ad affrontare in questa strana stagione 2020.

Tutti gli ACI Racing Weekend dovranno seguire il protocollo tecnico-sanitario approvato dal CONI riguardo norme di sicurezza con distanziamento sociale e quant'altro.

TCR ITALY: restano 6 gli appuntamenti

Per quanto riguarda il campionato turismo sprint, si parte quindi con due mesi tondi di ritardo rispetto a quanto previsto ad inizio anno, recandosi in quel della Toscana per la tappa d'apertura al Mugello a metà luglio.

Successivamente viene reinterita Misano, che avrebbe dovuto avere luogo a giugno (e chiaramente rinviata causa COVID-19), mentre restano invariati i round di Imola e Vallelunga a fine agosto e metà settembre. Niente gare invece per quanto riguarda ottobre, con finale di stagione a novembre fra Monza e nuovamente Imola.

Calendario 2020 TCR Italy

17-19 luglio - MUGELLO

31 luglio-2 agosto - MISANO

28-30 agosto - IMOLA

18-20 settembre - VALLELUNGA

6-8 novembre - MONZA

20-22 novembre - IMOLA

TCR ITALY ENDURANCE: le gare sono 5 con trasferta spagnola

Dovranno attendere un po' di più i concorrenti del TCR Italy Endurance, competizione riservata alle vetture dotate di cambio di serie DSG (quindi Audi, Volkswagen e Cupra), le quali vedono cambiare radicalmente il proprio programma di gare.

Si comincerà ad agosto con l'appuntamento di Misano Adriatico, per poi andare al Mugello e a Monza in ottobre, e trasferirsi in Spagna per la tappa di Barcellona di metà novembre. Conclusione delle operazioni prevista a Vallelunga ad inizio dicembre.

Ricordiamo che alcune di queste date saranno in condivisione coi partecipanti al campionato TCR DSG Europe, i cui promoter comunicheranno successivamente il calendario rivisto.

Calendario 2020 TCR Italy Endurance

7-9 agosto - MISANO

2-4 ottobre - MUGELLO

16-18 ottobre - MONZA

13-15 novembre - BARCELLONA

4-6 dicembre - VALLELUNGA