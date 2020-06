TCR Italy-DSG: Guastamacchia e Poloni i più veloci a Misano

Si torna al lavoro, finalmente! I protagonisti di TCR Italy e TCR DSG Endurance hanno potuto riaccendere i motori delle rispettive vetture per una sessione di test collettivi che si è svolta sabato a Misano.

Sotto un sole cocente, le squadre e i piloti si sono rimessi all'opera in vista dell'inizio della stagione, che la pandemia di Coronavirus ha forzatamente posticipato a metà luglio (per la serie sprint) e agosto (per l'endurance).

Osservando tutti i protocolli anti-Covid in un autodromo chiaramente a porte chiuse, il miglior tempo lo ha firmato il debuttante Mauro Guastamacchia, che con la Hyundai i30 N del Team Aggressive Italia ha completato la tornata più rapida in 1'42"899.

“Non mi aspettavo questo risultato, sono felice della prestazione, ma particolarmente provato dalle temperature elevate - ha commentato il pavese - Nell’ultima parte del pomeriggio abbiamo deciso di fare una simulazione di gara, di 25 minuti più un giro, e lì è venuto fuori il tempo".

"Sono veramente soddisfatto, perché ho comprato la macchina soltanto lo scorso novembre. Dopo il lockdown ero andato a girare subito a Cremona, poi al Mugello, e mi sto trovando veramente bene. Poi quest’anno non vinceremo niente ed entreremo nel TCR Italy con la massima umiltà, però abbiamo cominciato bene”.

La seconda auto in classifica è quella di un altro volto nuovo del TCR tricolore, ossia Matteo Poloni, che con la sua Audi griffata Race Lab sta valutando l'iscrizione alla categoria DSG. La RS 3 LMS bianco-giallo fluo si ferma a 0"962 dal leader, tenendosi dietro per 0"019 quella della Tecniengines condotta da papà Piero Necchi e da suo figlio Edoardo.

Alle loro spalle ecco la Honda Civic di Federico Paolino (BD Racing), poi il duo Diego Di Fabio-Nicola Franzoso, che ha cominciato a prendere le misure alla Volkswagen Golf GTI messa a punto dalla Elite Motorsport con cui si cimenteranno in Coppa Italia.

In classifica troviamo poi i piloti della BF Motorsport, Paolo Palanti e Ronnie Valori, che piazzano settima l'Audi RS 3 LMS con la quale ripeteranno l'esperienza del DSG Endurance; con loro c'era anche Edoardo Barbolini e il terzetto ha dietro i compagni di squadra Samuele Piccin e Filippo Zanin sulla Cupra DSG.

In Top10 si sono altre macchine dotate di cambio di serie DSG, come l'Audi RS 3 LMS di Michele Esposito e Gaetano Oliva (HC Racing Division), la Cupra di Alessandro Giardelli (BD Racing) e la Volkswagen Golf GTI di Diego Cassarà e Walter Pugliese (Elite Motorsport).

Undicesimo Raffaele Gurrieri, che ha provato la Cupra DSG della Scuderia del Girasole dotata di comandi al volante, essendo il siciliano privo dell'uso degli arti inferiori.

La classifica viene completata dalla Volkswagen Golf GTI condotta da Franco Gnutti, al primo test con la Elite Motorsport, Nicola Guida (Cupra DSG - Scuderia del Girasole) e da altri protagonisti del turismo italiano come le MINI dei team Prmodrive e Bassano Racing, e dalle Renault Clio della MC Motortecnica.

TCR ITALY-TCR DSG ENDURANCE - Test di Misano: Classifica finale