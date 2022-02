TCR Italy | Di Mare ci riprova con la Cupra DSG Il campano tornerà con il team DMP Motors a dare l'assalto alla categoria per vetture con cambio di serie, dopo le ottime cose mostrate in un 2021 di apprendistato che ora vuole sfruttare a pieno per imporsi.

Di: Francesco Corghi Carica lettore audio Sabatino Di Mare e la DMP Motors rinnovano il proprio impegno nel TCR Italy anche per la stagione 2022. Dopo l'esordio dell'anno scorso, dove si era classificato secondo in Classe DSG, il campano e la squadra di famiglia hanno scelto di continuare al volante della Cupra dotata di cambio di serie per mettere a frutto quanto imparato. "Ho l'entusiasmo alle stelle perché sono sicuro che anche quest'anno il livello dei concorrenti sarà elevato e questo renderà il campionato ancora più competitivo - ha dichiarato Di Mare - Il mio staff tecnico, lo scorso anno, mi è sempre stato accanto, assecondando le mie scelte e fornendomi una vettura sempre al top, gara dopo gara". "Nonostante il 2022 sia per me solo il secondo anno nel TCR Italy DSG, sono sicuro di potermi esprimere al meglio già in occasione del primo weekend di gara a Monza". Sabatino Di Mare, DMP Motors Photo by: ACI Sport Pasquale Di Mare, fondatore della DMP Motors, si è detto molto contento di poter investire nuovamente nella serie tricolore, dove proverà ad avere ai box anche un secondo mezzo strada facendo. "Ho sempre assecondato la passione di Sabatino per il mondo delle corse - spiega - Gli ottimi risultati ottenuti da lui lo scorso anno, pur con poca esperienza all'attivo nella massima divisione, mi hanno spinto a intensificare l'impegno per il 2022 e questo ci permetterà, con molta probabilità, di schierare una seconda vettura nel corso della stagione".