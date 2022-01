TCR Italy | CRM con due Hyundai: Carminati c'è, novità Imberti

Carica lettore audio

Saranno due le Hyundai che la CRM Motorsport schiererà sulla griglia di partenza del TCR Italy per la stagione 2022.

La squadra di Ettore Carminati rinnova il suo impegno nella serie turismo tricolore, con il pilota/team manager che si conferma carico e voglioso di riprovarci con la sua i30 N.

A questa se ne aggiunge una seconda condotta da Michele Imberti, che rotti i rapporti con la Elite Motorsport ha scelto di puntare su un nuovo marchio, dopo che nell'anno passato aveva guidato una nuova Cupra.

Per il bergamasco è un ulteriore salto in avanti dopo aver vinto il titolo in Classe TCR DSG nel 2020, per il quale si sta già allenando al simulatore nella sede di CRM.

“Siamo entrambi contenti e positivi, Michele ha fatto bene l’anno scorso, io sono stato un po’ più sfortunato, ma sono fiducioso che tutti e due possiamo fare meglio del 2021. Ampliamo la squadra con un ulteriore ingegnere, dunque i presupposti ci sono", afferma Carminati parlando con ACI Sport.

"E' difficile fare pronostici o darsi obiettivi, dipenderà anche dalla competizione: potremo capire meglio solo dopo la prima gara, ma vorremmo riportare Michele sul podio con la Hyundai ed io vorrei rientrare a fine anno nella Top10, come fatto nel 2020”.

Michele Imberti, Elite Motorsport, Cupra TCR Photo by: Elite Motorsport