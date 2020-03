TCR Italy: confermato il format con alcune novità regolamentari

Il regolamento del campionato italiano TCR Italy è online sul sito ufficiale di ACISport, con molte conferme e qualche novità per l’edizione 2020.

La modifica principale è nell’introduzione di un nuovo titolo italiano – il TCR Italy DSG – riservato ai piloti che parteciperanno con vetture dotate di cambio DSG.

Il nuovo tricolore si affianca al titolo piloti TCR Italy, riservato al vincitore della classifica assoluta. Altra novità è l’introduzione di un Trofeo Nazionale per gli Emergenti, riservato ai piloti che al momento dell’iscrizione al TCR Italy non abbiano gareggiato in più di tre manifestazioni in qualsiasi serie o campionato nazionale o internazionale di vetture TCR. Come già in passato, si può partecipare da soli, ma anche in equipaggio, suddividendo la partecipazione nelle due gare in programma per ciascun weekend in calendario.

Il calendario e il format di gara

Quanto al calendario, sono previste sei tappe, tutte doppie, sui circuiti di Monza, Misano, Mugello Imola, Vallelunga e Mugello, con doppia tappa a Monza, che ospiterà il primo e l’ultimo round.

Il format di gara rimane invariato: il weekend inizia con uno o più turni di prove di libere per un complessivo di 50’. Seguono poi le prove ufficiali, che si svolgeranno in un turno di massimo 25 minuti. Il miglior tempo ottenuto determinerà la posizione in griglia di gara1. La griglia di partenza di gara2 sarà stilata sempre in base alla classifica delle prove ufficiali, ma con le prime otto posizioni invertite. Le gare saranno due per ciascun round, ciascuna da 28’ più un giro.

I titoli

Il TCR Italy assegnerà il titolo di campione TCR Italy Touring Car Championship Conduttori, il titolo di campione TCR Italy Touring Car Championship Conduttori DSG (riservato ai piloti che utilizzano vetture con cambio DSG), il Trofeo Nazionale TCR Italy Conduttori Esordienti (per chi abbia disputato meno di tre gare su vetture TCR al momento dell’iscrizione), il Trofeo Nazionale TCR Italy Under 25 (riservato a tutti i conduttori nati dal 1° gennaio 1995 in poi), e il Trofeo Nazionale TCR Italy Team- Costruttore.

Tutti i titoli si assegneranno sommando i punteggi relativi ai 12 migliori risultati nel corso delle gare.

Il punteggio

Ogni gara assegna punti dal 1° al 14° classificato: al vincitore vengono assegnati 25 punti, al secondo 20, al terzo 18 e via di seguito fino ad un 1 punto per il quattordicesimo classificato, in quest’ordine: 25, 20, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Verrò assegnato un punto nella classifica assoluta al pilota o all’equipaggio che avrà realizzato il miglior tempo delle prove ufficiali. In caso di ex-aequo, il punto sarà assegnato al conduttore o all’equipaggio che lo hanno realizzato per primo.

Le vetture e il BOP

Le vetture ammesse al TCR Italy Touring Car Championship sono esclusivamente quelle previste dal 2020 TCR Technical Regulations e relativa “2020 Eligible Car List” pubblicata dalla WSC LTD. Tutte le vetture dovranno essere dotate della Scheda Tecnica TCR “TCR Technical Form”, con riportato il numero di telaio, e del passaporto tecnico e dovranno rispettare i requisiti di sicurezza previsti dal regolamento.

Il Balance of Performance e Compensation Weight adottato sarà quello definito dalla WSC. La sua pubblicazione avverrà, al più tardi, entro il termine di chiusura delle iscrizioni della manifestazione in questione; eventuali ulteriori bollettini pubblicati dalla WSC dopo tale termine verranno presi in considerazione per la manifestazione successiva.

Image

Le iscrizioni

La tassa di iscrizione è di € 3,000 + IVA per l’intera stagione entro il 15 aprile 2020. Successivamente a tale data, l’iscrizione costa € 3,500 + IVA. Per chi scegliesse il pagamento per singola gara, il costo è di € 700,00 per ciascun evento (da pagare entro il lunedì della settimana di gara).

La tassa di iscrizione per ciascun equipaggio è di € 1,000.

La tassa comprende lo spazio paddock per attività tecniche, n.4 pass pista (di cui 3 con validità Pit Wall), 8 pass paddock e 2 pass auto, 1 transponder per il rilevamento dei tempi, le prove ufficiali di qualificazione e le gare.

Le gomme e il carburante

Il fornitore ufficiale di pneumatici per il campionato è Michelin. Il numero di gomme consentito è un massimo di 12 nuove per il primo evento, con un massimo di 8 pneumatici nuovi e un minimo di uno pneumatico punzonato in una qualsiasi gara precedente della stagione.

Il carburante utilizzato è il 98 Ron.

TCR Italy - Calendario 2020

15-17 maggio Monza

26-28 giugno Misano

17-19 luglio Mugello

28-30 agosto Imola

18-20 settembre Vallelunga

16-18 ottobre Monza