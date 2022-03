TCR Italy | Cappello prima firma del Team Aggressive per il 2022

Carica lettore audio

L'Aggressive Team Italia ha firmato Edoardo Cappello come primo pilota per la stagione 2022 del TCR Italy.

Il siciliano, che già qualche mese fa aveva rivelato sui propri canali social di avere trovato l'intesa con la squadra di Mauro Guastamacchia, guiderà una delle quattro Hyundai Elantra N appena prese dalla squadra.

“E’ un grande onore entrare a far parte di una realtà giovane, ma al tempo stesso solida e organizzata come l’Aggressive Team Italia - afferma Cappello, che torna nella serie tricolore dopo l'esperienza di qualche anno fa con l'Alfa Romeo - Sono davvero felice di avere questa nuova opportunità che mi consentirà di tornare a misurarmi in un campionato che amo e dove mi sono già tolto in passato delle ottime soddisfazioni".

"Il primo obiettivo sarà quello di crescere di gara in gara, dopodiché vedremo cosa potrà succedere in campionato: di sicuro, io e il team daremo il 100% per puntare alle posizioni alte della classifica”.

Aggressive Team Italia, Hyundai Elantra N TCR Photo by: Team Aggressive Italia

Il team principal Guastamacchia ha aggiunto: "Siamo molto lieti di poter accogliere nella nostra famiglia Edoardo, il quale ha già avuto modo di mettere in mostra tutto il proprio talento in passato sia nelle competizioni in pista che nelle gare in salita".

"Già nella precedente esperienza nel TCR Italy era riuscito ad impressionare tutti: siamo convinti che, dopo un iniziale periodo necessario per riprendere il giusto feeling, rappresenti l’investimento giusto per continuare a crescere e vivere una nuova annata all’insegna delle soddisfazioni".

"Naturalmente da parte nostra faremo del nostro meglio per supportarlo al 100% e fornirgli un mezzo altamente competitivo”.