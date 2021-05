TCR Italy: Brigliadori riparte da Monza da 2° in classifica

È stato il circuito di Monza ad ospitare il primo appuntamento stagionale del TCR Italy e per Eric Brigliadori è risultato un weekend positivo, ma non troppo, nonostante gli 80 punti incamerati che lo piazzano in seconda posizione in Campionato.

Fine settimana iniziato con condizioni meteo critiche, ma nonostante ciò il pilota della BF Motorsport ha siglato una splendida Pole Position. Negli ultimi minuti è infatti rientrato con la pista che si stava asciugando e il team ha montato due slick all’anteriore della sua Audi RS 3 LMS, lasciando le rain dietro.

Un giro speciale, da brivido, che ha consegnato la Pole al romagnolo.

Tutto vanificato in Gara 1: Brigliadori non è partito benissimo ed è stato parzialmente risucchiato dal gruppo. Nonostante questo non ha mai mollato la presa, risalendo sino in seconda posiziona.

Gara 2 molto tirata con il Vice Campione 2020 in ottava posizione al semaforo verde. Gara da slick, tirata, con sorpassi e controsorpassi che hanno permesso all’alfiere di BF Motorsport di risalire in seconda posizione, a meno di due decimi dal vincitore.

"E' stato un weekend dalle mille sfaccettature ed emozioni. Sono contento della Pole conquistata, credo sia stata la qualifica più dura della mia carriera. Sono rientrato all’ultimo momento e il team è stato velocissimo, sono riuscito a scaldare bene e in fretta le slick e non ci speravo. Ma alla fine è andata bene", ha commentato Brigliadori.

"Mi dispiace aver vanificato la Pole, sono partito bene e ho recuperato, l’amaro in bocca rimane. Due gare tiratissime, il livello nel TCR Italy è sempre alto. Ora aspetto Misano".

In casa BF, buono l’esordio di Omar Fiorucci con l’Audi dotata del cambio DSG.

Al rientro, dopo tre anni di stop, Omar sta prendendo confidenza con la vettura e con i meccanismi del fine settimana.

In entrambe le gare è riuscito a portare la macchina al traguardo, crescendo in modo esponenziale per tutto il weekend.

Il TCR Italy ritornerà in pista il 4-6 Giugno sul circuito di Misano Adriatico.

