TCR Italy | Aggressive si prepara per il 2022, arrivano 4 Elantra

L'Aggressive Team Italia si sta preparando per la stagione 2022, dove sarà di scena ancora nel TCR Italy.

Recentemente la scuderia diretta dal pilota-manager Mauro Guastamacchia ha acquistato dalla Sébastien Loeb Racing le quattro Hyundai Elantra N che nella passata stagione avevano corso con supporto ufficiale nel TCR Europe.

Le vetture coreane sono arrivate da qualche giorno nella sede di Pavia della squadra, ancora riconoscibili dalle livree rosso-azzurre, oltre ad alcuni inserti che distinguevano i piloti Felice Jelmini, Niels Langeveld, Mehdi Bennani e Sami Taoufik nel 2021.

Guastamacchia ha ancora anche le due Hyundai i30 N con cui lui stesso ha corso e vinto in Coppa Italia Turismo TCR e che ha affidato a Kevin Ceccon nel TCR Italy, col bergamasco che ha sfiorato il titolo.

Nei giorni scorsi è stata anche ufficializzata la collaborazione con Hexathron Racing System per la parte tecnica e nelle prossime settimane cominceranno i test, utili anche per capire chi guiderà le macchine coreane.

"Si tratta di un passo importante con cui vogliamo ribadire la nostra volontà di puntare ai massimi risultati per il futuro della nostra scuderia - afferma Guastamacchia - Da un lato, il nostro obiettivo sarà quello di dare la caccia al titolo nel TCR Italy che lo scorso anno ci è sfuggito per un solo punto con Kevin Ceccon, mentre dall’altro cercheremo di difendere il nostro ruolo di campioni in carica nella Coppa Italia Turismo".

"Tutto questo senza mancare di dare un occhio al contesto europeo, dove speriamo di poter essere presenti in qualche tappa già nel corso di quest’anno. Con l’occasione, abbiamo anche rinnovato le divise del team e celebrato nel migliore dei modi le nostre collaborazioni tecniche con i partner che saranno al nostro fianco nel corso della stagione. A breve sveleremo anche i nomi dei piloti e definiremo nei dettagli il nostro programma agonistico completo”.

In questo modo l'Aggressive Team porterà al debutto assoluto in Italia la nuova Hyundai Elantra N, che per la prima volta ha gareggiato nel 2021 solo tra WTCR, Europeo e campionati TCR di Nord e Sud America.