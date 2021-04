TCR Italy: ACI Sport spinge su iscrizioni agevolate e montepremi

ACI Sport ha prorogato il termine delle iscrizioni al TCR Italy fino a venerdì 16 aprile, con la speranza di poter raccogliere quanto prima adesioni dai partecipanti che, al momento, preoccupano per la scarsezza di annunci.

Per ora l'unica certezza è la presenza di Elite Motorsport con la Cupra di Michele Imberti, mentre si attendono i programmi da parte di Scuderia del Girasole, BF Motorsport, Tecnodom Sport, MM Motorsport, Target Competition e Race Lab, per dirne alcuni.

Chiaramente la pandemia di Coronavirus non sta aiutando per niente, né dal punto organizzativo e né per la raccolta di sponsor, quando mancano poco più di due settimane al primo round di Monza.

Inoltre il primo round della Coppa Italia Turismo andato in scena ieri a Monza ha visto parecchi volti noti del TCR nostrano in griglia, segno che c'è una sorta di 'migrazione' verso altri lidi che fa pensare.

Detto ciò, i costi agevolati stabiliti dalla Federazione tricolore per tutto il 2021 sono di 3000€ (+IVA) per la categoria principale, mentre per la DSG è di 2500€ (+IVA), con aumento di 500€ (+IVA) per entrambe le Classi dal prossimo weekend in poi.

Inoltre è stato fissato un premio di 20000€ per chi conquisterà il titolo assoluto, mentre al secondo ne andranno 10000 e al terzo 5000. Premiati anche quelli che a fine anno comporranno il podio del TCR DSG, rispettivamente con 15000€, 10000€ e 5000€.

Un altro incentivo sta nell'assegnazione di quattro gomme che il fornitore ufficiale Michelin darà a chi avrà totalizzato più punti nelle due categorie al termine di ogni fine settimana (in caso di parità, si terrà conto delle lunghezze totalizzate in Gara 1).

Nota importante: ogni pilota può rientrare in questa graduatoria di assegnazione pneumatici una sola volta in tutto il 2021, quindi a beneficiarne potranno essere di conseguenza anche gli altri che in classifica si piazzeranno dietro al medesimo vincitore.