Salvatore Tavano è per la terza volta Campione del TCR Italy, dopo che oggi è stato accolto l'appello di PMA Motorsport contro l'esclusione di Felice Jelmini da Gara 1 di Misano.

Come noto, domenica pomeriggio ad Imola il titolo era stato vinto da Eric Brigliadori, ma con la classifica sub-judice per via del ricorso che la squadra emiliana aveva presentato in seguito all'irregolarità riscontrata sulla Hyundai i30 N di Jelmini, vincitore in Romagna.

Oggi in tribunale si sono discusse tutte le carte bollate e PMA Motorsport è stata dichiarata incolpevole del malfunzionamento del sensore per scaricare i dati dalla centralina della sua macchina in sede di verifiche tecniche, dunque a Jelmini viene restituito il successo e di conseguenza l'ordine di arrivo del 'Marco Simoncelli Circuit' vede scendere Brigliadori secondo e Tavano terzo.

Coi punti rivisti, alla fine ad avere la meglio è proprio quest'ultimo, che con la Cupra della Scuderia del Girasole termina la stagione a quota 164 punti, beffando proprio per 4 lunghezze Brigliadori. Il ragazzo della BF Motorsport domenica si era ritrovato a parità con il siciliano, ma aggiudicandosi il tricolore per il maggior numero di vittorie conseguite a bordo della sua Audi RS 3 LMS.

Con questo risultato, Jelmini invece riprende i 26 punti tolti e conclude con un bel terzo posto in classifica la sua prima annata nella serie. Per il lombardo è anche un sospiro di sollievo poiché gli viene riconosciuta l'onesta e la regolarità dell'operato del suo team.

A Tavano va il terzo campionato turismo vinto di fila da pilota Cupra, conquistato per altro con il nuovo modello Leon Competición che ha debuttato (con trionfo al Mugello) per la prima volta nelle sue mani proprio quest'anno.

Alla fine chi ci rimette senza colpe sono proprio Brigliadori e BF Motorsport, per tutta la stagione a dimostrare il loro valore portandosi a casa vittorie e podi meritatamente.

Tecnicamente ci sarebbero i margini per fare ulteriori ricorsi sulla faccenda, ma in conclusione possiamo affermare - senza nulla togliere a Tavano/Girasole, ci mancherebbe! - che questa è stata la stagione dall'esito più brutto che si potesse avere, con un campionato assegnato in tribunale in un anonimo venerdì pomeriggio e non in pista alla domenica sera appena sventolata la bandiera a scacchi.