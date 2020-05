TCR Italy: 120 giri per Fedeli e Paolino a Vallelunga con le Golf

Circa 120 giri, una sessantina a testa per Carlotta Fedeli e Federico Paolino. A Vallelunga super impegno nella giornata di giovedì 28 maggio per il team RC Motorsport, che è ritornato in pista dopo il lockdown per svolgere un primo test in vista della ripartenza del TCR Italy in programma il prossimo 19 luglio sul tracciato toscano del Mugello.

“Abbiamo svolto un ottimo lavoro, facendo diverse prove di set-up, sia con delle gomme nuove che usate”, ha commentato la Fedeli, la quale ha guidato una delle due Volkswagen Golf TCR schierate in pista dal nuovo team romano.

Grande soddisfazione anche da parte di Paolino, che ha avuto a disposizione la vettura nella versione “evo” 2020. Nessun inconveniente, tutto secondo programma.

Un inizio dunque estremamente convincente, che infonde anche grande ottimismo, contando i giorni che di separano da un via della stagione che mai è stato così atteso come adesso.

L’idea è comunque quella di ritornare in azione quanto prima, per proseguire il lavoro di sviluppo e messa a punto che ha già preso un’ottima direzione.