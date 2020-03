La passione di Andrea Argenti è ancora il TCR Italy con la Opel

Sarà ancora nel TCR Italy il principale impegno di Andrea Argenti per la stagione motoristica 2020.

Il pilota romano, unico in Italia a schierare la Opel Astra, ha scelto di continuare con la macchina tedesca nella serie tricolore sprint, nonostante i numerosi problemi tecnici che nelle passate stagioni hanno parecchio dato noia al portacolori del South Italy Racing Team.

"E' una macchina fragile perché non ha avuto aggiornamenti dal 2017, ma contiamo di renderla competitiva. L'obiettivo è la Top5, contiamo di renderla competitiva per poter dire la nostra a livello assoluto perché non esiste una Classe Gentlemen. Ma anche se fosse prevista, preferirei comunque competere alla pari con tutti gli altri, perché non mi sento un gentleman", spiega Argenti, che ha messo in piedi la sua squadra con pochissimi uomini, incarnando lo spirito della passione per il motorsport come vorrebbe il TCR.

“La mia passione deriva da quella di mio nonno, che aveva una Cisitalia talmente antica che ancora non sono riuscito a risalire al modello! La scintilla è scoccata quando avevo 12 anni e mia sorella maggiore, Alessandra, mi portò con sé e con un suo amico ad una gara di Formula 2 a Vallelunga. Correvano piloti come Andrea De Cesaris, i fratelli Corrado e Tao Fabi, Derek Warwick e Manfred Winkelhock, che l’anno dopo ritrovai tutti in Formula 1. Da allora la passione per il motorsport non mi ha più abbandonato".

“Ho iniziato con la Renault Clio, poi ho corso con le Smart e la Fiat 500 aspirata vincendo parecchio. I miei circuiti preferiti sono Mugello, Vallelunga e Imola. Puo sembrare strano, ma non amo particolarmente Monza, anche se spesso proprio lì ho colto dei bei risultati”.