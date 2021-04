JAS porta Mattias Vahtel nel TCR Italy sulla Honda di ALM

Mattias Vahtel è un nuovo pilota della JAS Motorsport per il programma giovani del team di Arluno, che per la stagione 2021 gli darà la possibilità di prendere parte al TCR Italy.

Il 18enne estone salirà a bordo di una delle due Honda Civic Type R preparate dal team ALM Honda Racing, auto che conosce bene avendola condotta nel TCR Ibérico - vincendo il titolo 2019 - e nel Baltic Touring Car Championship.

"Sono entusiasta di entrare nel programma JAS Motorsport Development Driver e di poter correre nel TCR Italy - ha dichiarato Vahtel, che si aggiunge ai giovani colleghi Jacopo Guidetti, Reece Barr, Erwin Zanotti e Jack Young fra ivolti JAS - È un'opportunità incredibile per crescere come pilota professionista in pista e fuori, e qualcosa di cui potrò beneficiare".

"Sono andato in JAS la scorsa settimana per i primi incontri e ho già imparato molto, soprattutto in termini di semplificazione del mio linguaggio con gli ingegneri in modo da poter trovare soluzioni più velocemente durante le gare. Sono entusiasta perché correrò con una squadra che conosco già molto bene e come obiettivo punto a vincere al primo tentativo. Non sarà facile, ma bisogna puntare in alto e so che essere pilota JAS mi preparerà al meglio".

Riccardo Incarbone, responsabile del JAS Motorsport Driver Development Programme, ha aggiunto: "È ottimo poter dare il benvenuto a un nuovo pilota JAS e siamo lieti di lavorare con un talento eccezionale come Mattias, che ha già fatto una stagione con la Honda riuscendo a vincere".

"Ha il potenziale per intraprendere una carriera di grande successo nel motorsport. Con il programma di JAS possiamo aiutarlo a coltivare questa idea di diventare un pilota completo dentro e fuori la pista, cosa che lui vuole. Siamo lieti di aver già iniziato a lavorare con Mattias per il 2021".

Mattias Vahtel, JAS Motorsport Photo by: JAS Motorsport