Il Mugello riapre al pubblico per l'ACI Weekend dell'8-10 ottobre

La Direzione dell'Autodromo del Mugello ha annunciato l'apertura delle porte per l'ACI Racing Weekend dell'8-10 ottobre.

Una notizia bellissima per gli appassionati di motori tricolore, che quindi potranno tornare a godersi l'azione dal vivo in quello che sarà il round decisivo soprattutto del GT Italiano Sprint e del TCR Italy.

Il pubblico potrà recarsi a Scarperia nelle giornate di sabato e domenica, ovviamente riservato a chi è munito di Green Pass, i cui tagliandi (numerati per consentire distanziamento) saranno nominali per l'accesso alla tribuna centrale, mentre il paddock è esclusivamente per gli addetti ai lavori.

I prezzi saranno di due tipologie: intero a €15,00, oppure ridotto a €10,00 (per Under 18, donne, soci ACI). Entrata omaggio invece agli Under 12 accompagnati e ai residenti di Scarperia e San Piero, con tutte le informazioni disponibili sul sito della pista toscana e su TicketOne.

Oltre al GT Italiano e TCR Italy, presenti pure i protagonisti di Formula 4 tricolore, Formula Regional European Championship, BMW M2 CS Racing Cup Italy e Mini Challenge.