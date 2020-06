Elite Motorsport con la nuova Cupra Leon in TCR Italy e Europe

La Elite Motorsport schiererà la nuovissima Cupra León Competición TCR nel TCR Italy per la stagione 2020, ma con anche l'ambizione di portarla in pista nel TCR Europe.

La squadra bresciana non si ferma e dopo gli annunci del passaggio di Jacopo Guidetti al TCR Europe con l'Audi RS 3 LMS, l'ingaggio del giovane Alessandro Giardelli per la serie italiana, e le trattative per iscrivere anche le sue Volkswagen Golf GTI al TCR DSG Endurance, ora c'è anche la conferma dell'acquisto di un esemplare del modello che la Casa di Martorell ha presentato a febbraio.

“Per il nostro team è molto gratificante poter andare a ritirare la macchina direttamente in terra Iberica, sarà certamente una bella novità - afferma il responsabile Nicola Novaglio - Stiamo valutando diversi contatti con ottimi piloti che saranno impegnati nel TCR Italy e nel TCR Europe. Cupra Racing ha dimostrato come sempre massima disponibilità ed alta professionalità".

Per il momento la Elite Motorsport è quindi la prima compagine ad avere la Cupra versione 2020 in azione ufficialmente nel campionato tricolore; l'idea è quella di svolgere alcuni test in preparazione alla nuova stagione in luglio, per essere poi pronti al primo round di Misano fissato il weekend del 17-19 dello stesso mese.

"La nostra gratitudine va al lavoro di ACI Sport volto alla ripresa dei campionati, ma soprattutto ai promotori della serie europea che ci hanno affiancato in più fasi dello sviluppo dei programmi e nella nostra nuova scelta dandoci la possibilità di dialogare direttamente con la casa madre".