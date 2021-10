TCR DSG: NOS Racing porta a casa un buon quarto a Grobnik

Per l’occasione il Team è stato presente con un secondo esemplare di Vokswagen Golf GTI per la coppia Laschino-Loia, che si sono ben comportati portando a casa la prima gara Endurance, considerando che uno era al debutto assoluto e l’altro ha partecipato principalmente a gare in salita.

Per l’orvietano Francesco Laschino la sua prima gara internazionale, peccato la foratura che ha compromesso il risultato finale. Un adattamento a pista e macchina che è andato in crescendo, considerando il fatto della sua esperienza prevalentemente in salita.

Buone le prestazioni di Niccolò Loia, un fine settimana in crescendo, come il compagno di squadra.

Barberini come sempre è stato veloce e determinato, nonostante abbia saltato le due sessioni di libere, idem per il compagno Giorgi, è arrivato in qualifica subito al Top.

Ottimo il rientro di Giorgi che dopo l’infortunio è finalmente riuscito a rimettersi al volante della Golf.

Come accennato, un problema tecnico, risolto poi prontamente dal Team, non ha permesso alla coppia toscana di essere presenti nelle libere, arrivando immediatamente in qualifica e in gara.

Una gara di due ore che ha portato il duo al quarto posto finale.

Adesso inizia la pausa prima dello sprint finale della stagione con le ultime due gare, il 17 Ottobre al Mugello e 28 Novembre al Piero Taruffi di Vallelunga.

"Sono soddisfatto, ma potevamo dare di più senza il problema nelle libere. Barberini-Giorgi hanno dato “fondo” alla loro esperienza e il quarto posto ci ripaga in parte", ha detto il proprietario Massimo Poli.

"Felice della coppia Laschino-Loia che al debutto hanno portato in fondo la gara, macinando chilometri e esperienza. Vorrei portare entrambe le Golf nelle ultime due gare del Campionato, sto lavorando per questo.

#17 NOS Racing, Vokswagen Golf GTI TCR DSG: Niccolò Loia, Francesco Laschino Photo by: TCR media