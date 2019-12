TCR DSG Endurance: ACI Sport conferma la serie per il 2020

Ieri nella sede di ACI Milano si è svolta un’importante riunione fra i vertici di ACI Sport e i team interessati a partecipare al campionato italiano TCR DSG Endurance.

Per ACI Sport erano presenti il direttore generale Marco Rogano e il responsabile sportivo e logistico in pista Ciro Sessa. L’incontro era aperto anche ai piloti, e ne sono intervenuti alcuni.

Innanzitutto è stata confermata da parte di ACI Sport la continuazione del campionato, peraltro mai messa in dubbio. Nato nel 2019 con l’organizzazione di ACI Sport e il supporto tecnico della Scuderia del Girasole, il TCR DSG Endurance ha ottenuto un grosso successo di partecipanti, con oltre venti macchine e quaranta piloti al via in ciascuna delle tappe, e con un grosso coinvolgimento mediatico, anche grazie all’organizzazione delle parate cittadine con le auto da corsa.

Il campionato 2020 si articolerà in sei tappe, nessuna delle quali concomitanti con il TCR Italy. Il calendario verrà divulgato a breve, insieme al regolamento. Sono state valutate insieme a team e piloti diverse opzioni regolamentari ma in linea di massima è stata confermata la formula vincente dell’edizione appena conclusa, con alcuni ‘aggiustamenti’ sulle tempistiche delle soste obbligatorie e del cambio pilota, e con l’introduzione del più tradizionale turno di qualifiche al posto della Qualifying Race vista quest’anno.

“Il regolamento sarà pubblicato al più tardi i primi di gennaio - ha annunciato Rogano - In ogni caso, sono confermate anche le attività che quest’anno hanno contraddistinto il TCR DSG Endurance, comprese le parate cittadine, e saranno introdotte delle persone di riferimento, per mantenere sempre alti gli standard qualitativi del campionato. Siamo certi che la recente notizia della nascita di una serie europea contribuirà a dare un impulso ancora maggiore al campionato italiano TCR DSG Endurance”.