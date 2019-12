Ecco il TCR DSG Europe, serie Endurance per Audi, Cupra e VW

Dopo la serie TCR DSG Endurance totalmente italiana vista lo scorso anno, nel 2020 in pista avremo anche il campionato TCR DSG Endurance Europe.

Si tratta di una categoria voluta da WSC Group Ltd. per consentire alle vetture dotate di cambio di serie - Direct Shift Gearbox - di poter correre a parte, senza incorrere nel confronto con le più prestazionali macchine che montano cambio sequenziale.

Nello specifico, parliamo dei mezzi del Gruppo Volkswagen, ossia Audi, Cupra e Volkswagen, che abbiamo visto in pista nel 2019 con le RS 3 LMS, Cupra DSG e Golf GTI nel campionato che era stato messo in piedi dalla Scuderia del Girasole di Tarcisio Bernasconi, il quale aveva poi lasciato tutto in mano ad ACI Sport.

Il tutto verrà organizzato dallo stesso team di lavoro che si occupa del TCR Europe Series e sarà caratterizzato da sei eventi con gare di 2h, mettendo in palio titoli per piloti, rookie, donne, team e modello dell'anno.

Tre appuntamenti si svolgeranno in Italia nel contesto dei weekend del Gruppo Peroni Race, evitando la concomitanza con la Classe TCR della Coppa Italia Turismo.

"Crediamo che team e piloti che hanno auto DSG meritino l'occasione di correre a livello europeo - ha dichiarato Marcello Lotti, presidente di WSC - Ho discusso del piano con i rappresentanti del Gruppo Volkswagen e dei loro marchi, hanno condiviso la mia idea".

Questo rischia di essere un duro colpo per ACI Sport, che si era ritrovata fra le mani il TCR DSG Endurance e ne aveva annunciato il calendario proprio la settimana scorsa, levando un evento dall'elenco con perplessità da parte di team e piloti, che ora hanno l'occasione di mettersi a confronto a livello internazionale e non solo italiano.

Calendario 2020 del TCR DSG Europe Series

28-29 marzo – Mugello

30 aprile-2 maggio – Spa-Francorchamps

20-21 giugno – Misano

11-12 luglio – Imola

12-13 settembre – Brno

7-8 novembre - Barcellona