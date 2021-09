Butti si scalda per il Mugello vincendo nel TCR DSG a Grobnik

Per Marco Butti è arrivata la vittoria nel TCR DSG Europe, teatro dell’evento il circuito di Grobnik, già conosciuto come Rijeka.

Il comasco era al volante della Volkswagen Golf GTI TCR DSG e insieme a lui c'era Gabriele Volpato, che vanta molta esperienza con le vetture TCR e Turismo.

Una trasferta oltre i confini italiani, il circuito di Grobnik apre la sua attività nel 1978 e si snoda attraverso i 4.168m con una varietà di curve e rettilinei che non lasciano respiro.

Per il pilota della Elite Motorsport è stata la prima esperienza in Croazia. Un weekend speciale e soprattutto una vittoria in volata con solo 3"9 di vantaggio sul secondo.

Impeccabile stint di Butti, completato poi dal compagno di squadra. Una due ore impegnativa con una concorrenza di alto livello che fino in fondo ha cercato di imporsi.

Gara controllata sin dalle prime battute con autorevolezza dall’equipaggio Elite, con il 16enne lombardo che adesso è in seconda posizione con 88 punti, conquistando la vetta della classifica Under 25.

Il quarto di cinque round del TCR DSG Europe si terrà il 16-17 ottobre all’Autodromo internazionale del Mugello, mentre la settimana prima, Butti sarà ancora sul tracciato toscano per l’ultimo appuntamento del TCR Italy.

"Weekend perfetto, tutto ha funzionato perfettamente. Devo ringraziare il team per l’ottima messa a punto della macchina, il mio compagno Gabriele Volpato. Tutto è stato perfetto e sono riuscito a guidare come mi piace, il mio stint è stato incredibile, ho spinto sempre e la macchina sembrava cucita su di me. Adesso una piccola pausa in attesa di un finale di stagione ricco di impegni".

Il podio 1 / 4 Foto di: TCR Media Il podio 2 / 4 Foto di: TCR Media #64 Elite Motorsport, Volkswagen Golf GTI TCR DSG: Gabriele Volpato, Marco Butti 3 / 4 Foto di: TCR Media #64 Elite Motorsport, Volkswagen Golf GTI TCR DSG: Gabriele Volpato, Marco Butti 4 / 4 Foto di: TCR Media